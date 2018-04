Forbud mod omskæring skaber splid i Folketinget Fem ministre er indkaldt til et lukket samråd fredag for at diskutere potentielle problemer ved et forbud mod omskæring.

Sjældent har et spørgsmål skabt så meget intern uenighed i så mange partier i Folketinget.

Et forbud mod omskæring af drengebørn, når der ikke er nogen helbredsmæssig årsag til det, men som sker som led i et religiøst ritual, er et spørgsmål, som i øjeblikket skaber furore på tværs og internt i partierne.

Årsagen er et borgerforslag som har fået flere end 37.000 underskrifter, som vil indføre en aldersgrænser på 18 år for omskæring.

Hvis ikke forslaget opnår de 50.000 underskrifter, som det kræves til at få emnet taget op af Folketinget, så vil SF selv fremsætte et beslutningsforslag om et forbud.

»Vi skal ikke blive ved med at se igennem fingre med, at drenge omskæres uden de selv har indflydelse på det«, siger SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

SF er endnu det eneste parti, som klart melder ud, at de støtter et forbud.

Radikale Venstre er imod et forbud, da de »mener, at et forbud på nuværende tidspunkt vil skade mere, end det gavner«, oplyser partiet i mail til Politiken.

To ud af tre regeringspartier, Konservative og Liberal Alliance, har valgt at fritstille deres medlemmer i forbindelse med den mulige politiske behandling af et borgerforslaget.

Forbud mod omskæring af drenge under 18 år Venstre: Har ikke taget stilling De Konservative: Fritstiller folketingsmedlemmer Liberal Alliance: Fritstiller folketingsmedlemmer Socialdemokratiet: Har ikke taget stilling Dansk Folkeparti: Har ikke taget stilling Alternativet: Fritstiller folketingsmedlemmer De Radikale: Imod forbud SF: For forbud Enhedslisten: Har ikke taget stilling

Hos de konservative skyldes det, at spørgsmålet om omskæring rummer mange etiske, moralske og religiøse dilemmaer. Det forklarer gruppeformand for de konservative, Mette Abildgaard.

Hun har endnu ikke gjort op med sig selv, hvor hun står i spørgsmålet, fordi hun stadig mangler at få belyst nogle aspekter.

»Det handler om, hvilke vurderinger, der ligger, i forhold til om det kan medføre en sikkerhedsrisiko i udlandet. Hvad kan det medføre af udfordringer der, hvis man gør det her i Danmark«

Den konservative værdiordfører Naser Khader har for længst besluttet sig. Han går ind for et forbud, hvor der indføres en aldersgrænse på 18 år for omskæring af drenge.

»Vi har haft flere drøftelser, endda længe før borgerforslaget kom, og vi er delt. Der er et lille flertal for en aldersgrænse. Et mindretal imod. Og derfor har vi besluttet os for at fritstille gruppen«, siger Naser Khader (K).

Venstre har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet.

»Men som udgangspunkt er gruppen ikke fritstillet i denne her debat«, siger gruppeformand Søren Gade (V).

Fem ministre i samråd

Fem ministre er indkaldt til et lukket samråd i sundhedsudvalget på fredag, for at »redegøre for de overvejelser, begrundelser, hensyn, perspektiver og potentielle konsekvenser, der kan være forbundet med at indføre et forbud«.

Der kan være store sikkerhedsspørgsmål, der kan være relevante at diskutere. For eksempel om et forbud kan medføre voldsomme internationale reaktioner i stil med, hvad Danmark oplevede ved Muhammedkrisen.

Fem ministre i samråd om omskæring Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Justitsminister Søren Pape (K)

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

Forsvarsminister Claus Hjort (V)

Kirkeminister Mette Bock (LA) Vis mere

Gruppeformand Søren Gade (V), der selv var minister under Muhammedkrisen, husker tydeligt, hvad det betød for danske virksomheder og statsborgere dengang.

Derfor tager han samrådet meget alvorligt, og hvis man der kommer frem til, at forbuddet om omskæring potentielt kan få udenrigs- og sikkerhedsmæssige konsekvenser, så »vil det i hvert fald være noget, som i min optik bør veje tungt«.

Venstre vil diskutere partiets holdning til forbuddet på et gruppemøde efter det lukkede samråd.