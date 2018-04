Endnu en socialdemokrat vender sig imod burkaforbud - men stemmer for Socialdemokraten Daniel Toft Jakobsen er imod et burkaforbud og frygter, at det kan blive kontraproduktivt. Men han følger partiet og stemmer for.

Det vakte opsigt, da det socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Gjerskov for et par måneder siden meldte ud, at hun stemmer imod, når regeringens forslag om et tildækningsforbud skal til afstemning.

Partiets linje er nemlig at stemme for et forbud.

Men på dagen, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsætter det konkrete lovforslag i Folketinget, melder endnu et socialdemokratisk folketingsmedlem, Daniel Toft Jakobsen, sig som en af kritikerne af forbuddet.

»Jeg accepterer, at der er et flertal i min gruppe, som støtter forslaget, og derfor kommer jeg til at stemme med min gruppe. Men det er vigtigt for mig også at sige, hvad jeg mener, og jeg synes ikke, det er en god ide med sådan et forbud. Og det har jeg også sagt til min gruppe«, forklarer han efter et gruppemøde i partiet torsdag morgen.

Burka, niqab og hijab Sådan kender du forskel på de tre klædedragter. Burka: En ikkegennemsigtig altdækkende beklædningsgenstand båret af mange muslimske kvinder, hovedsageligt i Afghanistan. Den er en slags udvidet niqab, der ligeledes dækker øjnene, typisk med et lille netgardin.

En ikkegennemsigtig altdækkende beklædningsgenstand båret af mange muslimske kvinder, hovedsageligt i Afghanistan. Den er en slags udvidet niqab, der ligeledes dækker øjnene, typisk med et lille netgardin. Hijab: Tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. Dette er den mest udbredte hovedbeklædning og kan bindes på mange måder.

Tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. Dette er den mest udbredte hovedbeklædning og kan bindes på mange måder. Niqab: Tørklæde der kun viser øjnene. Der er to typer niqab. En halv niqab lader ud over øjnene et stykke af panden være udækket. En fuld niqab dækker hele ansigtet med undtagelse af øjnene. Den består typisk af et bånd, der bindes rundt om panden, samt et længere stykke stof, der dækker ansigt og hår, så kun en sprække til øjnene er fri. Kilde: Religion.dk. Vis mere

Socialdemokraten tilføjer om sin holdning:

»Jeg er ligesom langt de fleste imod burkaer, men jeg tror ikke på, at man kan forbyde sig til kvindefrigørelse. Og jeg mener at den måde, som kvindefrigørelsen fandt sted på i Danmark for 50-60 år siden, den blev ikke drevet af forbud som det her. Og den frigørelse, som der er brug for i nogle miljøer i Danmark i dag, tror jeg heller ikke, vi kan drive med forbud som det her«.

Kontraproduktivt

Daniel Toft Jacobsen fortsætter:

»Jeg ønsker for alle kvinder, at de tager deres burka af, men jeg tror, det er vigtigt, at de selv finder ud af, hvorfor det er rigtigt og godt at tage deres burka af«.

Er det direkte skadeligt med et forbud?

»Jeg kan da godt være nervøs for, hvad konsekvenserne bliver, men det må vi jo se. Jeg er da nervøs for, om det måske kan blive kontraproduktivt«.

Men burde du så ikke stemme efter din samvittighed?

»Det er meget normalt her på Christiansborg, og det ved alle, der har deres gang herinde, at nogle gange så stemmer man ja til noget, man måske ikke er helt enig i, fordi man er en del af et partifællesskab. Og for mig er det helt klare udgangspunkt, at jeg stemmer sammen med min gruppe«., svarer Daniel Toft Jakobsen.

Med opbakning fra Socialdemokratiet ser regeringen ud til at have flertal for et forbud, der har været omdiskuteret længe. Når regeringen er afhængig af S, skyldes det, at Liberal Alliance har fritstillet folketingsmedlemmerne, og flere har meldt, at de vil stemme imod. Også i Venstre har Eva Kjer Hansen forlængst meddelt, at hun vil stemme imod. Et andet vensterefolketingsmedlem, Jacob Jensen, har ligeledes tidligere kritiseret et forbud, men dog tilføjet, at han stemmer for.