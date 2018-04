Lilleholt: Der vil ske en fortsat grøn omstilling Regeringen vil sænke elafgiften. Det skaber frygt for et øget forbrug. Også af sort energi.

Et gammelt mantra får nyt liv med det længe ventede energiudspil, som regeringen efter planen præsenterer i næste uge.

I mange år har ikke mindst statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gang på gang sagt, at det skal være billigere at være dansker. Det har vist sig sværere end som så i den nuværende regeringsperiode. I hvert fald når det gælder jagten på de sagnomspundne skattelettelser, der i vid udstrækning er blevet slået til jorden af Dansk Folkeparti. Derfor er energiudspillet en kærkommen chance for den borgerlig-liberale regering, der aner en mulighed for at lette en af de afgifter, der betales af stort set alle borgere.

Allerede forud for præsentationen af udspillet gør regeringen det således klart, at den vil reducere elafgiften – dog foreløbig uden at sætte tal på.

Ideen er ikke kun, at det skal skæppe i pengepungen hos borgerne. En lavere elafgift betyder også, at el bliver mere attraktivt i forhold til andre energikilder såsom kul, olie og gas. I forhold til klimaet kan det være fornuftigt, fordi produktionen af el som led i den grønne omstilling i stigende grad baserer sig på vind, sol og andre vedvarende energikilder.

»Det er klart, at der, hvor der kan være uenighed, det er om hastigheden«, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) om de forestående forhandlinger om energipolitikken fra 2020 og frem.

Regeringens ambition om en lavere elafgift støder da også på skepsis hos grønne organisationer som Noah og tænketanken Concito. Her frygter man en markant lempelse af el-afgiften, der fører til et højere forbrug på et tidspunkt, hvor langt over 30 procent af det danske elforbrug fortsat kommer fra fossile energikilder. Frygten er også, at incitamentet til at spare på el mindskes.

Lars Christian Lilleholt, kan du afvise, at man ved at sænke elafgiften også kan komme til at fremme produktionen af el fra fossile energikilder?

»Vi går imod, at i løbet af meget kort tid, så er en meget stor andel af den samlede elproduktion baseret på vedvarende energi«.

Men uagtet den høje andel i dag, så kan man vel ikke afvise, at en markant sænkelse af elafgiften også kan betyde mere el fra fossile energikilder?

»Der vil ske en fortsat grøn omstilling – også efter 2020«, siger Lars Christian Lilleholt.

Ministeren fremhæver en analyse fra Energinet under hans eget ministerium, der viser, at elproduktionen aldrig tidligere har udledt så lidt CO 2 som i dag. Men han erkender, at det fortsat er nødvendigt at holde hånd i hanke med forbruget. Der er således stadig et EU-krav om at reducere energiforbruget med 1,5 procent om året.

Man skal heller ikke gå i den anden grøft og afskaffe elafgiften Peter Birch Sørensen, Formand for Klimarådet

»Det kommer man ikke udenom. Og der vil også stadig skulle gennemføres energibesparelser«, siger Lars Christian Lilleholt.

I Klimarådet mener formand Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor og tidligere overvismand, at der er argumenter for at sætte elafgiften ned, fordi el er »overbeskattet« i sammenligning med andre energikilder.

»Men man skal heller ikke gå i den anden grøft og afskaffe elafgiften«, siger han med henvisning til, at fossile energikilder udgør en anselig andel.

Foruden en lempelse af elafgiften arbejder regeringen på en »kraftig reduktion« af elvarme-afgiften, siger Lars Christian Lilleholt, der håber, at det kan udbrede varmepumper.