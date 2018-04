De Konservatives Mette Abildgaard skal på barsel Den 29-årige gruppeordfører går på barsel fra oktober. Tidligere K-borgmester skal vikariere.

De Konservatives gruppeordfører, Mette Abildgaard, er gravid og skal på barsel til efteråret, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Efter planen går Mette Abildgaard derfor på barsel fra Folketingets åbning i oktober og nogle måneder frem.

Mette Abildgaards suppleanter til Folketinget er de to nuværende politikere fra Nye Borgerlige Pernille Vermund og Mette Thiesen.

Men da de begge afstår fra at overtage Mette Abildgaards mandat under barslen, bliver det 3. suppleanten Erik Lund, der er tidligere borgmester i Allerød Kommune, der skal vikariere for Mette Abildgaard.

Det Konservative Folkeparti vil på et senere tidspunkt offentliggøre den nye konstituering af folketingsgruppen, når det er på plads.

ritzau