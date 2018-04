Mette Gjerskov fyret som ordfører, fordi hun gik imod partilinjen Den kontroversielle socialdemokrat Mette Gjerskov er ikke længere udviklingsordfører.

Der var ingen vaklen, da den socialdemokratiske Mette Gjerskov i januar til Politiken forklarede, at hun agtede at stemme imod et kommende forbud mod blandt andet burkaer i det offentlige rum - uanset, at partilinjen er, at man går ind for et forbud.

Det ændrede heller ikke noget, at en række anonyme S-kilder samme dag over for Politiken berettede, at partiformand Mette Frederiksen dagen forinden havde givet en klar advarsel til folketingsgruppen om, at det fremover ville have konsekvenser, hvis man brød partilinjen.

»Om det får konsekvenser, det er op til ledelsen at vurdere«, som Gjerskov forklarede.

I torsdags, da forbuddet blev førstebehandlet, gentog Gjerskov sine planer om at stemme imod, og i dag, tirsdag, kom reaktionen så tilsyneladende.

På Twitter skriver Gjerskov:

Jeg tror, at danskerne har brug for at høre hvad deres politikere mener. At vi siger det klart, når noget er hjerteblod - når det går helt tæt på vores grundholdning. Det kan have en pris at kæmpe for sin overbevisning. Fra i dag er jeg ikke længere udviklingsordfører. #dkpol — Mette Gjerskov (@MetteGjerskov) April 24, 2018

Over for Politiken bekræfter Gjerskov i en sms, at hun er blevet frataget ordførerskabet.

Af en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet fremgår det, at fyringen skyldes hendes nej til burkaforbuddet.

»Mette Gjerskov har taget forbehold og talt imod gruppens beslutning i medierne. Socialdemokratiet har gode interne processer og diskussioner, hvor ordet er frit. Men der skal der ikke være tvivl om Socialdemokratiets politik, og man kan ikke bestride tillidsposter, hvis man ikke respekterer at stå sammen om væsentlige politiske emner, herunder udlændingepolitikken«, siger gruppesekretær Christine Antorini på vegne af Socialdemokratiets ledelse.

Mette Gjerskovs ordførerskab varetages fremover af udenrigsordfører Nick Hækkerup.