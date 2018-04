Fyret Gjerskov: »Henrik Sass ringede til mig i morges og meddelte mig det« Et nej til det kommende burkaforbud kostede i morges Mette Gjerskov posten som socialdemokratisk udviklingsordfører.

Man kan ikke sige, at det kom totalt uventet for politisk interesserede, at den socialdemokratiske Mette Gjerskovs ordførerskab på udviklingsområdet kunne være i fare.

Allerede i januar advarede S-formand Mette Frederiksen således på et lukket gruppemøde om, at det fremover kunne være uforeneligt med at have ordførerskaber for partiet, hvis man stemte imod partilinjen. Dagen efter gik socialdemokraten Mette Gjerskov ud og forklarede, at hun - i strid med partilinjen - ville stemme imod et kommende burkaforbud. I torsdags gentog hun det i forbindelse med førstebehandlingen af det pågældende lovforslag, og i dag, tirsdag, faldt hammeren så, og Gjerskov er nu et folketingsmedlem uden ordførerskaber.

»Henrik Sass ringede til mig i morges og meddelte mig det«, fortæller Gjerskov med henvisning til gruppeformand Henrik Sass Larsen (S).

Altså at fordi du stemmer imod burka...?

»Ja. Det er uforeneligt med at være ordfører, også selvom det er på et helt andet område. Udviklingsordførerskabet er jo et helt andet område. Men det er den pris, jeg må betale for at kæmpe for det, jeg mener«, svarer Gjerskov.

Kommer det bag på dig?

»Jeg er ærgerlig. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt for danskerne at høre, hvad vi mener. Og den her sag betyder rigtig meget for mig, for jeg synes, det er meget principielt, om vi skal gå så tæt på borgerne i lovgivningen, at vi ligefrem skal bestemme over deres påklædning. Selv om jeg ønsker burkaen hen, hvor peberet gror«.

»Der burde være mere plads til debat i vores parti«

Stillet overfor, om det ikke var ret forventeligt, når hun dagen efter Frederiksens advarsel i januar gik ud og gik direkte imod partilinjen, svarer Mette Gjerskov:

»Det er sådan, at der kan være en pris at betale for at sige, hvad man mener. Jeg synes, der burde være mere plads til debat i vores parti, for jeg tror simpelthen, danskerne har brug for at kunne se ikke bare strømlinede meldinger, men at der er plads til debat i partiet. Især nu i en tid, hvor vi jo ikke har nogen formandskandidater stående ude i skyggen. Vi har en formand, og alle bakker op, også jeg, om Mette Frederiksen. Hun skal være vores næste statsminister, og længere er den ikke, og derfor burde der være rum til debat«.

Har du fået at vide, at du ikke kan få andre ordførerskaber?

»Jeg har kun fået at vide, at jeg ikke kunne være udviklingsordfører længere«.

Vil du gerne have andre ordførerskaber?

»Det tror jeg ikke er tiden lige nu til at diskutere. Nu skal jeg bare finde andre spændende opgaver. Der er jo masser af opgaver på Christiansborg, man kan kaste sig over«, lyder det fra Mette Gjerskov.

Hækkerup overtager

Den socialdemokratiske gruppesekretær Christine Antorini henviser i en pressemeddelelse til, at partiet bakker op om et forbud:

»Mette Gjerskov har taget forbehold og talt imod gruppens beslutning i medierne. Socialdemokratiet har gode interne processer og diskussioner, hvor ordet er frit. Men der skal der ikke være tvivl om Socialdemokratiets politik, og man kan ikke bestride tillidsposter hvis man ikke respekterer at stå sammen om væsentlige politiske emner, herunder udlændingepolitikken«.

Gjerskovs ordførerskab varetages fremover af udenrigsordfører Nick Hækkerup, tilføjer hun.