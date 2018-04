Regeringen lover danskerne billigere og grønnere energi Stort energiudspil præsenteres af flere ministre på Christiansborg torsdag formiddag.

Danskerne får både i pose og sæk med regeringens energiudspil, hvis man skal tro regeringen.

Fremover vil danske familier således få både billigere og grønnere energi, siger energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) på et pressemøde, hvor regeringens energiudspil fremlægges.

»For første gang får de danske familier og virksomheder både grønnere energi og en lavere elregning«, siger han.

»Vi ønsker, at der skal være billigere energi for den enkelte og for fællesskabet«, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Opdateres

Ritzau