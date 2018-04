Pind indførte kun kameraovervågning, fordi han regnede med en Reagan-statue til gengæld Frank Jensen afviser at have lavet en studehandel med Søren Pind om en statue af Ronald Reagan til gengæld for kameraovervågning i almene boligbyggerier.

Det er en kendt sag, at der til tider laves handler i dansk politik. Men det er mildt sagt en handel i den mere spegede afdeling, Berlingske i dag løfter sløret for.

Nemlig historien om, at overborgmester i Købehavn Frank Jensen (S) skulle være mødt op hos venstremanden Søren Pind, da Pind var justitsminister.

Jensen ønskede ifølge Pind, at justitsministeren skulle gennemføre bedre muligheder for kameraovervågning ved almene boligbyggerier.

Jensen skulle så, ifølge Pind, havde spurgt, om der var noget han kunne gøre den anden vej. Og her var det så, at Søren Pind foreslog en statue af sit store idol, den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan, på Sankt Annæ Plads i hovedstaden.

Et forslag, overborgmesteren ifølge Søren Pind skulle have sagt OK til.

Lang næse

Men mens Pind efterfølgende gennemførte overvågningslovgivningen, gik det anderledes med Reagan-statuen. Da Søren Pind siden flyttede til Uddannelses- og Forskningsministeriet skrev han nemlig til overborgmesteren og mindede om sit ønske om en statue på Sankt Annæ Plads. En statue, som Det Danske Ronald Reagan Selskab såmænd gerne ville betale, men som krævede kommunal tilladelse i forhold til placeringen.

Svaret fra Frank Jensen var dog i følge Berlingske, at der måtte sendes en officiel ansøgning til kommunen, men at der jo ellers var mulighed for at opstille buster i private parker.

Og det er altså i dette forløb, man finder årsagen til Søren Pinds jævnlige udfald siden mod den københavnske overborgmester.

På Twitter følger Pind i dag op på sagen og gengiver, hvordan Frank Jensen på det oprindelige møde angiveligt skulle have sagt OK til byttehandlen:

Jo netop derfor jeg bad om noget svært som ville bringe mig ud af kniben Søren Pind

»»Det er i orden, kammerat!«. - det er vi så ikke. Sjuft er det helt rette ord«, som Pind formulerer det.

Frank Jensen afviser over for Berlingske, at der skulle være indgået en studehandel.

Pind bekræfter statue som årsag til overvågning

Nogle ville måske få den tanke, at Pind nok havde gennemført den omtalte overvågning, selv om han ikke var blevet stillet en statue i udsigt. Men nej.

Politiken har således på Twitter spurgt nærmere ind til sagen hos Søren Pind. Adspurgt, om han ville have gennemført overvågningen, hvis han ikke var blevet stillet en statue i udsigt, svarer Pind:

»Nej. Det var en svær sag for mig, for gruppe mm«.

Han tilføjer, at han derfor bad om »noget svært«, som kunne bringe ham ud af kniben.

På spørgsmålet, om han regnede med, at Jensen ville sige nej til en statue, så Pind ikke skulle indføre den omtalte overvågning, svarer han:

»Ja«.

Nej. Det var en svær sag for mig, for gruppe mm. Jo netop derfor jeg bag om noget svært som ville bringe mig ud af kniben — Søren Pind (@sorenpind) 26. april 2018