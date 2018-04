Røde partier skyder regeringens energiudspil ned Flere partier mener, at regeringen ikke har tilstrækkeligt med grønne initiativer med i sit energiudspil.

Regeringen har som erklæret mål, at halvdelen af Danmarks energiforbrug i 2030 skal stamme fra vedvarende energikilder.

Men det er ifølge Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, svært at få øje på i det energiudspil, som regeringen har fremlagt torsdag.

Hun mener ikke, at udspillet gør det muligt at komme i mål.

»Det er ikke så meget en energiplan, som det er en skattesænkning for de store elforbrugere«.

»Det vil øge elforbruget, mindske incitamentet til at lave energieffektiviseringer for virksomheder, og det vil give færre penge til den helt nødvendige udbygning af vedvarende energi«, siger hun.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, mener heller ikke, at planen hænger sammen.

»Det giver god mening at sænke elafgiften, men det kræver altså, at vi hæver afgiften på andre områder og særligt på den sorte energi«.

»Man kunne jo begynde med at brandbeskatte kul, så vi ikke risikerer, at de dalende elpriser betyder, at der bliver fyret ekstra op i kulkraftværkerne«, siger hun.

Ikke nok møller

Hos Greenpeace frygter man også, at elforbruget kommer til at stige de kommende år, uden at udbuddet af grøn strøm følger med.

»Planen om at opføre én vindmøllepark på 800 megawatt rækker slet ikke til, at regeringen kan nå sit eget uambitiøse mål om 50 procent vedvarende energi 2030«, heddet det i en kommentar.

Regeringens egne beregninger viser, at udspillet vil medvirke til at øge Danmarks andel af vedvarende energi fra de nuværende 40 procent til 44 procent.

Samtidig er der årligt afsat 500 millioner kroner fra 2025 og frem til en særlig pulje for vedvarende energi, som skal hive andelen det sidste stykke over stregen.

ritzau