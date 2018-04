Foreningen Asylret kritiserer Enhedslisten for at bøje nakken

Foreningen Asylret går forkert, når de fredag modtager godt 600 delegerede ved Enhedslistens årsmøde i Korsgadehallen på Nørrebro med skilte, der kritiserer partiet for at bøje nakken i udlændingepolitikken.

Det siger Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted.

»Jeg forstår ganske enkelt ikke kritikken. Vi står dér, hvor vi altid har stået. Vi er ikke en del af det højreskred, vi oplever. Derfor forstå jeg slet ikke, at de retter kanonen den vej«, siger Pelle Dragsted.

Asylret beskylder i en løbeseddel Enhedslisten for at 'vende ryggen til de græsrødder og ngo'er, som tidligere har udgjort Enhedslistens livsnerve'.

Partiet accepterer, at asylansøgere placeres i Ellebæk, Kærshovedgård og Sjælsmark, har 'total tavshed' om 24 års reglen, opdeler borgere i vestlige og ikkevestlige og taler om antallet, som Danmark kan tage imod, hedder det.

'Enhedslisten bør tale klart og tydeligt om verdens udfordringer, herunder racisme, islamofobi og fascismens genkomst', skriver Asylret.

Pelle Dragsted kender mange af kritikerne fra aktionen for at støtte irakiske asylansøgere i 2009 i Brorsons kirke på Nørrebro.

»Jeg kender mange af dem. Jeg var aktiv sammen med dem, dengang vi havde irakerne i kirken. Så det er gode mennesker. Jeg tror, at de er meget frustrerede over udviklingen i Danmark«, siger Pelle Dragsted.

Han mener, at Asylrets uenighed med Enhedslisten stammer fra 2012. Da ville Enhedslisten ikke støtte en sultestrejke blandt 11 iranske asylansøgere.

Har Enhedsisten ikke accepteret asylcentre?

»Vi har om noget parti kæmpet for rettigheder for de mennesker, som er på udrejsecentrene. Det er fuldstændig uacceptable vilkår for de børn, der vokser op på en måde«, siger Pelle Dragsted.

ritzau