Enhedslisten mister flere profiler - men partiet har også et nyt, ungt håb Flere store profiler forlader partiet ved næste folketingsvalg, men andre står klar i kulissen.

Endnu er hun ukendt i den brede offentlighed. Men en kun 26-årig kvinde med navnet Mai Villadsen kan snart blive en profil i Enhedslisten. Det håber man i al fald i partiets ledelse.

»Det gør mig nervøs på mange måder. Det er store sko at skulle fylde ud«, siger Mai Villadsen.

På Enhedslistens årsmøde denne weekend er det planen, at den unge kvinde vælges som en af partiets kandidater til det kommende folketingsvalg, der skal afholdes senest juni 2019. Med omkring 10 procent i meningsmålingerne har Enhedslisten udsigt til et endnu bedre valg end i 2015, hvor partiet med 7,8 procent af stemmerne fik det bedste valg nogensinde. Men partiet står også med en enorm udfordring. Når valgkampen skydes i gang, må partiet klare sig uden stemmeslugeren Johanne Schmidt-Nielsen og flere andre profiler, der siger farvel til Folketinget. Det er her, at Mai Villadsen kommer ind i billedet.

Helt ukendt er hun da heller ikke i partiet eller for den sags skyld i politik. Mai Villadsen har en baggrund som formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. I parentes bemærket er det her, at partifællerne Johanne Schmidt-Nielsen, Pernille Skipper og Rosa Lund også har fået en del af deres politiske opdragelse. Og i de seneste tre år har Mai Villadsen været ansat i Enhedslisten som rådgiver inden for uddannelsespolitik.

»Jeg meget interesseret i socialpolitik. Men også sundhed, og selvfølgelig arbejdsmarkedet, som er fundamentet for, hvordan vores samfund fungerer«, siger Mai Villadsen, der foruden uddannelsesområdet, ikke vil have noget imod et ordførerskab inden for en af de kategorier, hvis hun bliver valgt.

Der er hårdt brug for de nye ansigter. For afgangen fra Enhedslisten er allerede i fuld gang.

Farvel til flere profiler

I begyndelsen af sidste måned gik stemmesluger Johanne Schmidt-Nielsen på barselsorlov. Selv om hun måtte nå tilbage på tinge inden et valg, så kan hun ikke genopstille. Den tidligere politiske ordfører falder for partiets eget rotationsprincip, der betyder, at man ikke kan genopstille efter syv år i Folketinget. Det er i sig selv et stort tab. Ved valget i 2015 scorede hun over 40.000 personlige stemmer - kun overgået af DF-formand Kristian Thulesen Dahl og S-leder Helle Thorning-Schmidt.

I sidste måned forlod også toneangivende miljø- og klimaordfører Maria Reumert Gjerding folketingsgruppen, fordi hun blev valgt som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hvis udenrigsordfører Nikolaj Villumsen som forventet vælges som Enhedslistens spidskandidat ved valget til Europaparlamentet i maj 2019, så forlader også han Folketinget.

På grund af rotationsprincippet kan heller ikke den centrale strateg og tidligere finansordfører Pelle Dragsted stille op igen. Hertil kommer, at den 71-årige arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen selv vælger ikke at genopstille, hvilket også gælder tidligere gruppeformand Stine Brix.