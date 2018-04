DF og K erklærer modstand mod borgerforslag om omskæring

Et borgerforslag om en mindstealder for omskæringer har mistet støtten fra Naser Khader fra De Konservative og Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

De to politikere har ombestemt sig, efter de har opdaget, at forslagets formulering vil lovliggøre omskæring af kvinder over 18 år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Indtil videre har forslagsstillerne indsamlet 46.000 ud af de 50.000 underskrifter, som der kræves, før Folketinget skal behandle det.

Siden 2003 har det været forbudt at omskære kvinde. Hvis det ændres med forslaget, vil de to politikere, der tidligere har talt for, stemme imod det.

»Det ville ingen partier kunne støtte«, siger Liselott Blixt til Kristeligt Dagblad.

Indtil videre har Dansk Folkeparti ikke tilkendegivet, hvordan partiet stiller sig til det omtalte forslag.

Heller ikke De Konservatives værdiordfører, Naser Khader, som offentligt har talt for en 18-års-grænse for omskæring, vil støtte forslaget, som det står.

»Kvindelig omskæring smadrer kvinders seksualitet og gør også fødsler meget vanskelige. Derfor vil jeg have den del ud, der legaliserer kvindeomskæring, før jeg stemmer for det«, siger Naser Khader til Kristeligt Dagblad.

Læge Morten Frisch, som er en af stillerne bag det omtalte borgerforslag, står ved, at forslaget vil legalisere omskæring af voksne kvinder, der selv ønsker det.

»Det er forbløffende, at nogle er så forargede over, at borgerforslaget vil ligestille kvinder og mænd, så myndige kvinder ligesom mænd kan lade sig omskære, hvis de i ramme alvor - og uden social tvang - ønsker det«.

»Selv om det er sjældent, så findes sådanne kvinder faktisk, og det er formynderisk at forbyde dem det«.

»Lige nu signalerer lovgivningen, at kvinder ikke kan tage vare på sig selv, og at vi er bekymrede for, at man i muslimske kredse omskærer voksne kvinder under tvang«.

»Det er faktisk diskriminerende over for både kvinder og muslimer«, siger Morten Frisch til avisen.

Han er dog åben for at ændre i borgerforslaget, så det kun forbyder omskæring på drenge under 18 år og ikke samtidig tillader kvindeomskæring.

