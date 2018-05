1. maj: Henrik Sass vil stoppe lønrouletten for topdirektører Sæt stop for topdirektørers vanvittige gager, siger gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) 1. maj.

Virksomhederne skal stoppe lønrouletten for deres øverste chefer. De har scoret grotesk store lønpakker, mens almindelige arbejderes lønninger har stået stille i årtier.

Det siger Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, i sin 1. maj tale i Hugo Vinkjælder i Køge, hvor han i knap ti år har indledt arbejdernes internationale kampdag.

»Vi opfordrer virksomheder til at lave en CSR (socialt ansvar) anmærkning. Hvis en investor kommer fra en pensionskasse, så har virksomheden deklareret, hvor meget de øverste chefer får i løn«, siger Henrik Sass Larsen.

Vi skulle sætte en skamstøtte over USA's hedengangne præsident Ronald Reagan. Han indledte globalt den enorme omfordeling, hvor én procent af befolkningen ejer broderparten af rigdommen, mener gruppeformanden.

»Den kæmpe omfordeling, som Reagan og (britisk premierminister Margaret, red.) Thatcher stod for siden starten af 80'erne, har været en af de mest markante forandringer, der er sket i nyere politisk historie«, siger Henrik Sass Larsen.

»Vi har fået en meget skævvreden verden. En amerikansk gennemsnitlig blue collar worker (arbejder) har stået fuldstændig stille eller er gået tilbage i realløn i de sidste 40 år. De allerrigeste har skrabet enorme ressourcer til sig«.

Offentligt ansatte skal selv kunne tilrettelægge arbejdet

Efter de offentlige overenskomster vil Socialdemokratiet give mere selvstyre til de offentligt ansatte, forklarer gruppeformanden.

»Man giver mulighed for, at de offentligt ansatte selv styrer store dele af deres arbejdsplads og tilrettelægger deres arbejde«, siger Henrik Sass Larsen.

Han kræver et opgør med den forkætrede offentlige ledelsesform: new public management.

Er det et opgør med linjen, I fulgte under statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og finansminister Bjarne Corydon (S)?

»Nej. Det er det ikke. Da lavede man budgetloven. Det er forudsætningen for, at man netop kan sætte den offentlige sektor fri til at styre sig selv, som jeg nu foreslår«, siger Henrik Sass Larsen.

ritzau