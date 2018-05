Pind stopper som minister og forlader dansk politik: »Jeg føler mig tømt« Den markante V-politiker trænger til at tænke på sig selv, siger han. Samtidig bekræfter Søren Pind, at han var med i opløbet til jobbet som chef for Det Kongelige Teater.

Søren Pind (V) stopper øjeblikkeligt som uddannelses- og forskningsminister og forlader dansk politik, skriver Berlingske, efter at han skulle have søgt topstilling hos Det Kongelige Teater.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi«, siger Søren Pind.

Han fortæller Berlingske, at han i sin tid i ledelsen af Venstres Ungdom gerne ville være minister.

»Det har jeg prøvet nu, endda til overflod. Jeg trænger til at tænke på mig selv. Jeg har også to børn«, siger Søren Pind, som ikke har konkrete planer for sin fremtid.

Han præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmssen (V) for sit ønske om at holde op et par måneder efter jul og fik senere statsministerens godkendelse til at søge stillingen for chef for Det Kongelige Teater.

Pind kom så langt i ansættelsesproceduren, at valget stod mellem ham og Kasper Holten, som endte med at få jobbet.

»Og det er jo ingen skam at tabe til Kasper Holten«, siger han til Berlingske.

Om sin karriere i dansk politik siger han, at det »har været en utrolig priviligeret vej, men den har også været hård. Der har været hårde kampe at tage undervejs«.

Søren Pind har haft en række forskellige ministerposter og har også været teknik- og miljøborgmester i København, hvor han i 2005 tabte kampen om overborgmesterposten til Ritt Bjerregaard (S).