Esben Lunde Larsen stopper som minister Han udtræder dermed af regeringen, men fortsætter som medlem af Folketinget.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) stopper som minister, men fortsætter i Folketinget til næste valg. Det skriver han på sin facebook-side.

»Efter i næsten 13 år at have været politiker som henholdsvis byrådsmedlem, viceborgmester, folketingsmedlem og minister har jeg meddelt statsministeren, at jeg ikke ønsker at genopstille ved næste folketingsvalg«.

» Jeg har derfor stillet min ministerpost til rådighed, så statsministeren kan sætte det hold, som skal føre Venstre - og regeringen - til sejr ved næste valg«, skriver Lunde Larsen på det sociale medie.

Han udtræder dermed af regeringen, men fortsætter som medlem af Folketinget.

Meldingen kommer kort tid efter, at hans ministerkollega Søren Pind tirsdag eftermiddag meddelte, at han ligeledes stopper som uddannelses- og forskningsminister og forlader dansk politik.

Opdateres

ritzau