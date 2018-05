Her er Søren Pinds politiske karriere

Søren Pind, der er født 20. november 1969, blev i 1986 medlem af landsstyrelsen i Venstres Ungdom. 1989-91 var han medlem af forretningsudvalget i VU.

Han var folketingskandidat for Venstre på Bornholm 1991-98.

I 1994 blev han valgt til Københavns Borgerpræsentation. Fire år senere blev han bygge- og teknikborgmester i København, en post han sad på frem til 2006.

I 2005 blev han valgt til Folketinget i Østre Storkreds i København.

Foto: Johnny Frederiksen Søren Pind (tv) sammen med de andre spidskandidater samlet til debat lige før kommunalvalget i 2005.

Samme år var han Venstres spidskandidat ved kommunalvalget. Partiet mistede tre mandater, og Søren Pind trak sig som Venstres politiske leder i byen. I 2008 forlod han Borgerrepræsentationen.

I februar 2010 blev Søren Pind for første gang udnævnt til minister, nærmere bestemt udviklingsminister i VK-regeringen under statsminister Lars Løkke Rasmussen. Godt et år senere blev han også integrationsminister, da Birthe Rønn Hornbech gik af.

Foto: Jens Dresling Birthe Rønn Hornbech (V) blev fyret som integrationsminister og overdrog sit ministerium til Søren Pind.

2011-15 var Venstre i opposition. Da partiet kom til magten igen efter valget i juni 2015, blev Søren Pind udnævnt til justitsminister. En post, han måtte forlade til fordel for posten som uddannelses- og forskningsminister, da regeringen i november 2016 blev udvidet med de konservative og Liberal Alliance.

Udover sit politiske arbejde har Søren Pind, der i 1997 blev cand. jur. fra Københavns Universitet, blandt andet været kontaktdirektør i Propepeople 2008-2010.

Foto: Martin Zakora Søren Pind og den tidligere SF-politiker Pelle Voigt har indspillet en cd sammen. Her optræder de ved et kræmmermarked på Bellahøj i København.

Han har skrevet flere bøger, blandt dem et portræt af Lise Nørgaard, og sammen med Pelle Voigt udgivet en cd med danske versioner af Charles Aznavour-sange.