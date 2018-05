Søren Pind og Esben Lunde forlader regeringen To Venstre-profiler udtræder af regeringen. Statsministeren går til dronningen onsdag.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen træder ud af regeringen.

Det bekræfter statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften.

»Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har meddelt mig, at han ønsker at udtræde af regeringen og Folketinget. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har meddelt mig, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg og stiller sin ministerpost til rådighed«, siger han.

Statsministeren går derfor til dronningen onsdag for at foretage justeringer i regeringen.

Esben Lunde Larsen har de seneste år været centrum for flere dårlige sager på miljø- og landbrugsområdet og oplyser selv, at ikke ønsker at genopstille til Folkeringet ved næste valg efter næsten 13 år i politik.

»Jeg har derfor stillet min ministerpost til rådighed, så statsministeren kan sætte det hold, som skal føre Venstre - og regeringen - til sejr ved næste valg. Derfor udtræder jeg nu af regeringen og fortsætter mit arbejde i Folketinget indtil videre«, skriver Esben Lunde Larsen på Facebook.

Søgte chefjob på Det Kongelige Teater

Uddannelses- og forskningsministeriet Søren Pind (V) forlader dansk politik, når snart han har været på Amalienborg.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi«, siger Søren Pind til Berlingske.

Han bekræfter samtidig for første gang, at han søgte en stilling som chef for Det Kongelige Teater.

Pind kom så langt i ansættelsesproceduren, at valget stod mellem ham og Kasper Holten, som endte med at få jobbet.

»Vi var to tilbage. Men det er jo ingen skam at tabe til Kasper Holten«, siger Søren Pind.

Hvordan har du det med udsigten til, at Kristian Jensen bliver formand for Venstre?

»Jeg har det sådan, at lige nu er Lars Løkke formand, og det tror jeg, han bliver en tid endnu, også fordi jeg tror, han vinder næste valg. Så bliver Kristian Jensen formand. Det er dét, der er kommet ud af det. Hvad skal man sige om det? Det er sådan, det er«, siger han.

Har du overvejet at stille op som formandskandidat undervejs i det forløb?

»Jeg er ret sikker på, at var Lars gået i 2011, så havde jeg nok stillet op, ja. Det havde jeg da gjort, og det var der da også tiltag til. Men det var dengang. Alt handler om timing,« siger Søren Pind til Berlingske.