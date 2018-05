Overblik: Det siger politikerne om Pind og Lunde Larsen De to ministre Søren Pind (V) og Esben Lunde Larsen (V) har tirsdag meddelt, at de stopper som ministre.

Lars Løkke Rasmussen vil onsdag offentliggøre en regeringsrokade.

Det står klart, efter både uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) samt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tirsdag har meddelt, at de stopper som ministre med øjeblikkelig virkning.

De to ministres afgange har affødt en række reaktioner fra flere danske politikere.

Her kan du få et overblik over nogle af dem:

I en video på Twitter takker statsminister Lars Løkke Rasmussen de to ministre for deres indsats.

»De har begge i forskellige positioner tjent i mine regeringer, gjort det formidabelt flot. Jeg og Danmark skylder dem stor tak«, siger statsministeren i videoen.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, mener, at Søren Pinds afgang er et stort tab for regeringen.

»Dansk politik bliver en stor og markant profil fattigere«, skriver Wammen på Twitter. Opslaget blev lavet, før meldingen om Esben Lunde Larsens afgang var blevet offentliggjort.

De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, kalder Esben Lunde Larsen for et ordentligt, varmt og betænksomt menneske.

»Ikke altid enige, men altid i gensidig respekt. Du er flittig som få andre og har altid styr på dine sager. Tak for indsatsen«, skriver hun på Twitter.

På Twitter skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr, at hun vil savne Søren Pind i dansk politik.

»Du er altid ordentlig, men også herlig ideologisk. Noget, vi har brug for mere af i dansk politik, ikke mindre. God vind«, skriver hun.

Ida Auken, tidligere miljøminister og nuværende miljø- og klimaordfører for De Radikale, takker Esben Lunde Larsen for samarbejdet og ønsker ham held og lykke fremover.

»Vi har ikke altid været hinandens yndlingspolitikere, men som menneske og kollega vil jeg gerne takke Esben«, skriver hun på Twitter.

På Facebook kalder Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, Søren Pind for en af sine yndlingskolleger.

»Du er klog, idealistisk, ideologisk, omsorgsfuld og charmerende. Du er en tænker. Og du er fuld af idéer. Vi har kæmpet. Også mod hinanden. For uenighederne er der. Men min respekt har du. Vi mister virkelig en god politiker i dag«, skriver hun i sit opslag.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, sender også en hilsen til begge ministre.

»Al held og lykke til jer begge to. Det er helt sikkert ikke det sidste, vi ser til jer«, skriver hun på Twitter.

ritzau