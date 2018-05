Kun Venstre-ministre er i spil i regeringsrokaden Kilder hos både de konservative og Liberal Alliance bekræfter, at det kun er ministre i Venstre, der i dag står til udskiftning.

Det er endnu uvist, om der bliver flere end to ministerafgange i dag. Men fra både de konservative og Liberal Alliance bekræfter kilder over for Politiken, at de to partier ikke skifter ud på ministerposterne i forbindelse med rokaden.

Rokaden er med andre ord ifølge kilderne begrænset til Venstres rækker, selvom der længe har været spekuleret i, at Liberal Alliance gerne så en lejlighed til at udskifte ældreminister Thyra Frank (LA).

Indtil videre ved vi, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) samt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) træder tilbage.

Om andre Venstre-ministre - eventuelt på opfordring fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - skulle vælge at gøre det samme, er endnu uvist. Det samme gælder, hvem der skal afløse de afgående ministre.

På rygtebørsen forlyder det, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) kunne være et bud på en, der kunne erstatte Søren Gade (V) som gruppeformand for partiet, da Gade stiller op til Europaparlamentsvalget.

Ellemann og Kjer Hansen nævnes

Blandt de navne, der i Venstre nævnes som gode bud på at overtage de ledige ministerier, finder man folk som politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) og tidligere miljøminister Eva Kjer Hansen (V).

Hvis sidstnævnte skulle blive udnævnt, vil det skabe et delikat problem. Eva Kjer Hansen har nemlig både internt i folketingsgruppen og offentligt bebudet, at hun kommer til at stemme nej til regeringens forslag om et tildækningsforbud – det såkaldte burkaforbud - når det skal vedtages. Noget, der mildt sagt vil se underligt ud, hvis hun til den tid skulle være blevet minister.

Politiken talte onsdag morgen med Eva Kjer Hansen, der dog oplyser, at hun ikke har noget at bidrage med. Ej heller ønsker hun at forholde sig til, om hendes bebudede nej til burkaforbuddet står ved magt, hvis hun skulle blive minister.