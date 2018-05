Jakob Ellemann-Jensen, Eva Kjer og Tommy Ahlers bliver ministre Foruden to velkendte Venstre-folk træder også en erhvervsmand ind i regeringen.

Jakob Ellemann-Jensen, Eva Kjer Hansen og erhvervsmand Tommy Ahlers indtræder i regeringen. Det meddeler statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) selv på Twitter.

Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen bliver miljø- og fødevareminister, mens Eva Kjer Hansen skifter titel fra innovationsordfører til minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Ikke mindst politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) har forud for dagens ministerrokade været set som et muligt bud på en mand, der kan avancere til en ministerpost.

Også Eva Kjer Hansens navn har været nævnt som et bud. Men Lars Løkke Rasmussen overrasker også med en helt ny mand, der bliver ny på Christiansborg.

Erhvervsmand Tommy Ahlers bliver således ny uddannelses- og forskningsminister for Venstre. I den brede offentlighed er han mest kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule', hvor hvor entreprenører fremlægger deres forretnings-ideer for potentielle investorer i håb om at sikre sig finansiering.

I samme ombæring meddeler Lars Løkke Rasmussen, at Karen Ellemann fratræder posten som minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

Flere rokeringer på vej

Ikke kun ministerholdet ændres.

Med Jakob Ellemann-Jensen som minister skal Venstre finde en ny politisk ordfører. Det er en vigtig post, fordi vedkommende til daglig tegner partiets udadtil.

Hertil kommer, at Søren Gade har meddelt sin afgang som formand for Venstres folketingsgruppe, fordi han stiller op til Europaparlamentsvalget.

Efter sit farvel til ministerposten kan Karen Ellemann være et bud på en ny gruppeformand. Også den post er magtfuld, fordi vedkommende koordinerer arbejdet i folketingsgruppen.

Hverken Liberal Alliance eller Det Konservative Folkeparti agter at lave ændringer på deres ministerhold.

Pind og Lunde sagde farvel i går

Efter et længere forløb med rygter om, at han kunne være på vej væk, bekræftede uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i går, at han stopper i politik.

Kort tid herefter meddelte landbrugs- og miljøminister Esben Lunde Larsen (V), at også han trækker sig som minister. Han har flere gange været udsat for heftig kritik.

I modsætning til Søren Pind forbliver Esben Lunde Larsen medlem af Folketinget frem til næste valg, hvor han dog ikke agter at genopstille.

Statsministeren præsenterer de nye ministre for dronningen på Amalienborg klokken 11. I løbet af eftermiddagen vil de tre afgående ministre overdrage posten til deres efterfølgere.