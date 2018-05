Politisk redaktør: »Der er flere navne, der nævnes i kulissen« Politisk redaktør for Politiken, Anders Bæksgaard, forventer ren Venstre-rokade. Mulighed for at Løkke vender uønsket situation til offensiv rokade.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen meddelte i går, at han onsdag kl. 11 vil præsentere nye ministre for dronningen på Amalienborg, da både uddannelses-og forskningsminister Søren Pind og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forlader begge deres poster.

Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, svarer på spørgsmål om ministerrokaden, og hvad vi ved nu.

Hvorfor laver regeringen en ministerrokade nu?'

»Der har længe været rygter om, at Søren Pind gerne ville væk fra politik. Han var i spil som direktør for Det Kongelige Teater, men fik den ikke - han blev simpelthen nedstemt i slutspurten. Løkke har ønsket at udskyde rokaden, men nu vil Pind simpelthen ikke mere«.

»Når han går, så er det naturligt, at Løkke siger 'Fint, så må vi til dronningen'. Og i den anledning sagde Esben Lunde Larsen, at han også træder af som minister, simpelthen fordi han ikke stiller op til næste valg«.

»Så det sker nu, fordi Pind trak stikket«.

Esben Lunde Larsen har jo haft en rimelig turbulent ministertid. Handler det om, at man forsøger at smide ballast inden næste valg?

»Den officielle fortælling for nu er, at han ikke stiller op til næste valg. Og når man har en minister, der ikke stiller op til næste valg, så udskifter man traditionelt personen ved førstkommende lejlighed. Og det er så nu«.

Kan vi forvente flere rokader i dag, eller tror du, det kun kommer til at være de to ministre, der er nævnt?

»Konservative har lang tid holdt fast i, at når der kom en rokade, så har de ikke lyst til at rykke rundt. De har en lille folketingsgruppe og et godt ministerhold. Ligesom et fodboldhold, hvor det går godt, så skifter man ikke ud på de vigtige pladser«.

»Liberal Alliance har i lang tid ønsket at skifte ud på deres ministerhold for at få nyt blod ind, signalere en nyt start for partiet og fremhæve nogle af profilerne frem mod næste valg. Men man har valgt i 11 time ikke at skifte ud og køre videre med det samme hold«.

»Det bliver en solo-Venstre-rokade, vi kommer til at se«.

Hvem er de mest oplagte afløsere?

»Der er flere navne, der nævnes i kulissen«.

»Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, har længe været nævnt som en potentiel ny ministerkandidat. Det ene minus er, at han er en fremragende politisk ordfører for partiet, så hvad gør man med den post, hvis han skal være minister? Den anden ting er, at de to ministerier, der står åbne - miljø- og fødevareministeriet og uddannelses- og forskningsministeriet - ikke passer 100 procent på hans profil«.

»Så er der Eva Kjer Hansen, som mange i partiet mener, man skylder en chance til, efter hun blev hældt ud af ministerkontorerne efter sagen med Landbrugspakken og Konservatives kritik af hendes håndtering af den. Hvis hun kommer tilbage på en ministerpost, så vil det give Venstre et stærkt kvindeligt kort. Hun er både en stemmesluger i det sydjyske og meget vellidt internt i partiet«.

Er det ikke svært at forestille sig, at hun skulle kunne vende tilbage til lige præcis miljø- og fødevareministeriet?

»Konservative er i regeringen nu, og der er mange positioner, der skifter, når man kommer i regering. Løkke behøver ikke bede Konservative om lov for at få lov at placere Eva Kjer Hansen, det kan han gøre fuldstændigt egenhændigt«.

Tænker du, at der kommer en styrket eller svækket regering ud af den her rokade?

»Det er svært at sige. Det er jo en tvungen rokade, fordi det er Pind, der siger han ikke vil mere, og ikke Løkke, der inderligt har lyst til at rokere, og derfor er det indtil videre også en passiv rokade. Men Løkke har muligheder og mandskab til at forvandle den til en offensiv rokade. Det kan han gøre ved at hive nogle markante profiler ind, som på ministerholdet også kan bære den liberale dagsorden«.