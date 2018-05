»Lars Løkke? Kristian Thulesen Dahl? Helle Thorning? De har aldrig været ude og skabe arbejdspladser, vokse omsætningen og få et salgsteam til at fungere. Det er egentlig ikke så underligt, at de kun kan finde ud af at bruge penge. For de har aldrig prøvet andet«, sagde Tommy Ahlers til Finans i 2015. Nu skal han selv være politiker.