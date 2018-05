Overblik: Her er hele Løkkes ministerrokade Statsministeren har skiftet ud på tre ministerposter.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har klokken 11 præsenteret sin ministerrokade. Der er alle sammen tale om ministre fra Venstre, da der hverken er sket udskiftninger hos Liberal Alliance eller Konservative.

De stopper:

Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind samt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er udtrådt af regeringen.

De kommer til:

Forhenværende minister og medlem af Folketinget Eva Kjer Hansen udnævnes til minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, medlem af Folketinget Jakob Ellemann-Jensen udnævnes til miljø- og fødevareminister, og iværksætter og medlem af regeringens Disruptionråd Tommy Ahlers udnævnes til uddannelses- og forskningsminister - Tommy Ahlers der er den store overraskelse i ministerrokaden, vil for de fleste være kendt fra tv-programmet 'Løvens Hule'.

Det håber Løkke på:

Statsministeren har givet udtryk for, at han håber, at at Venstres folketingsgruppe i morgen vil pege på Karen Ellemann som ny gruppeformand i stedet for Søren Gade, der har meddelt at han stopper for i stedet at stille op til EU-parlamentet.

Ny mand i magtfuldt udvalg:

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indtræder som medlem af regeringens magtfulde økonomiudvalg, som herefter består af finansministeren, erhvervsministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt beskæftigelsesministeren.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers fortsætter i regeringens Disruptionråd, nu i sin funktion som uddannelses- og forskningsminister.