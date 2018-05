Konservative stiller krav til Eva Kjer: Alle ministre må stemme for tildækningsforbud Som regeringsmedlem stemmer man sammen med regeringen, fastslår de konservative om Venstres nye minister Eva Kjer Hansen. Hun har ellers tidligere fastslået, at hun stemmer imod det kommende tildækningsforbud.

Mens en række venstremedlemmer det seneste år har kritiseret planerne om et kommende tildækningsforbud, der ikke mindst skal fjerne burkaer fra det offentlige rum, er det blot et enkelt Venstremedlem, nemlig Eva Kjer Hansen, der utvetydigt har fastslået, at hun kommer til at stemme imod forbuddet.

Spørgsmålet er dog, om Eva Kjer Hansen kan holde fast i denne plan, nu hun i dag er blevet minister igen.

Da Politiken onsdag morgen spurgte, om hun fortsat ville gøre det, hvis hun senere på dagen blev minister, ønskede hun ikke at forholde sig til spørgsmålet. Men spørger man en af hendes nye ministerkollegaer, den konservative erhvervsminister, Brian Mikkelsen, bør der ikke være tvivl om den sag.

»Altså hvis man er minister i en regering, så stemmer den regering samlet. Det er helt hundrede procent sikkert«, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Kjer: Ude af proportioner

Eva Kjer Hansen har ved flere lejligheder siden efteråret fastslået, at hun vil stemme imod forbuddet, der blev førstebehandlet forleden. Så sent som i januar bekræftede hun dette over for Politiken:

»Jeg synes, det er ude af proportioner. Jeg synes, det er alt for vidtgående i forhold til, at det, vi diskuterer, er, at vi ikke ønsker, at kvinder i Danmark går i burka og niqab. Det her kommer nemt til at ramme almindelige menneskers færden, og derfor synes jeg, det er ude af proportioner«, forklarede hun og tilføjede, at »samtidig så strider det mod de grundlæggende frihedsrettigheder om, at vi selv må bestemme, hvordan vi vil klæde os. Derfor er det for mig også en værdipolitisk diskussion om, hvor langt vi egentlig skal gå med forbudslovgivning i Danmark«.

Fra de konservative går Brian Mikkelsen dog stærkt ud fra, at alle ministre, inklusive Eva Kjer Hansen, stemmer for lovforslaget, som er fremsat af den konservative partiformand og justitsminister, Søren Pape Poulsen.

Så hvis Eva Kjer sidder i regering, så stemmer hun også for et tildækningsforbud?

»Altså når man er minister i en regering, så stemmer man selvfølgelig for det, regeringen foreslår. Det går jeg ud fra som hundrede procent givet«.

Men hun synes jo, at det er helt ude af proportioner og har sagt, at hun stemmer imod?

»Det må man jo tage en diskussion med sig selv om. Hvis man sidder i en regering, så stemmer man sammen. Man kan fritstille sig selv, hvis man ikke er i regering. Hvis man er i regering, så er man et kollegium, og så stemmer man selvfølgelig sammen«, lyder meldinger fra Mikkelsen.