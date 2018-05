Søren Pind takkede af i uniform og gav Tommy Ahlers et særligt Reagan-citat i gave

Om Tommy Ahlers vil bevare de mailfri søndage, meldte han ikke noget om i sin tale, men han gav udtryk for en ydmyg tilgang til sit nye hverv, og han forsikrede Søren Pind om, at han ville benytte sig af hans tilbud om at ringe og få et godt råd i ny og næ.

Som traditionen bebuder, så udvekslede de to herrer gaver ved overdragelsen. Som departementschefen allerede havde påpeget, så er Søren Pind glad for citater. Samtidig er han stor fan af den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan, så hvad var mere oplagt end en lille metalplade med et velvalgt Ronald Reagan-citat i gave til Tommy Ahlers?

På pladen stod: »There is no limit to what a man can do or where he can go if he does not mind who gets the credit«.

Efter sigende havde Ronald Reagan selv en lignende metalplade stående på sit skrivebord i det ovale kontor, og Søren Pind opfordrede Tommy Ahlers til også at placere pladen på sit nye skrivebord.

Tommy Ahlers forærede Søren Pind en pen, som han kan bruge, når han skal skrive bøger i fremtiden, og han havde også efter amerikansk forbillede fået fremstillet et parkeringsskilt, som kan bruges til at dedikere en særlig parkeringsplads til fremtidens Nobelpris-vindere.

»Sådan nogle parkeringspladser har de på Berkeley-universitetet i USA. Vi skal også til at reservere parkeringspladser til danske Nobelpris-vindere inden for forskning, hvis det står til mig«.