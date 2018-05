Ahlers har ingen plan endnu: Jeg meldte mig ind i Venstre i aftes Vil man vide, hvordan den nye minister kommer til at sætte sit præg på udannelses- og forskningsministeriet, må man foreløbig væbne sig med tålmodighed.

Da Tommy Ahlers i dag indtog Uddannelses- og Forskningsministeriet havde han ingen plan med under armen. Og det er helt efter planen.

»For ellers sker der ofte det, at folk kommer ind, og så skal det hele ændes. Så bruger de det første halve år på at ændre det hele. Og det næste halve år kan de så bruge på at fikse de fejl, de lavede de første tre-seks måneder«, sagde Tommy Ahlers.

Først sent i aftes blev han ringet op af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Derfor ville han heller ikke sætte tid på, hvornår han er klar til at offentliggøre sine visioner for området.

»Nu skal jeg lige have ro til at lære området at kende, før jeg har noget. Men der skal nok komme noget. Det lover jeg«.

Har du nået at tænke en ambition, du gerne vil gå efter?

»Nej. Jeg har ikke den der ene ambition som minister. Jeg har en ambition om, at vi kan bygge et samfund, hvor flere tager ansvar for deres eget liv. For nogle er det at være iværksætter. For andre er det at tage den helt rigtige uddannelse. Den vision har jeg«.

Du har en fortid som konservativ. Hvor lang tid har du været medlem af Venstre?

»Øh. Jeg meldte mig ind i Venstre i går aftes«, sagde Tommy Ahlers, der har været KU'er og uden held stillede op for Det Konservative Folkeparti ved folketingsvalget i 1998.

»Jeg har altid været borgerlig. Venstre er et borgerligt parti. Og jeg synes, det er et meget, meget dygtigt parti. Derfor hører jeg hjemme hos Venstre«.

Du går helt ind for hele partiprogrammet?

»Fuldstændig«, sagde Tommy Ahlers og tilføjede to sekunder senere: »Og det, jeg ikke går ind for, prøver jeg at ændre«.

Tommy Ahlers er involveret i en stribe virksomheder, der tæller såvel passive som aktive ejerskaber. Han oplyste, at han opgiver de aktive ejerskaber og har samlet de passive i et holdingselskab.

»Og der indsætter jeg en adm. direktør, så jeg har fuldstændig armslængde«, sagde Tommy Ahlers, der også oplyste, at han ikke har givet nogen penge til Løkkefonden.