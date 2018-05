Pinds sidste svirp som minister: Drop besparelserne på uddannelser Venstres uddannelsesordfører Mads Fuglede har ikke hørt om Pinds sidste øjebliks-opfordring til Finansministeriet.

Som en af sine sidste gerninger som uddannelses- og forskningsminister lagde Søren Pind (V) tilsyneladende op til at bryde med sit partis linje på uddannelsesområdet.

I sin afskedstale i ministeriet onsdag lød det således fra Pind, at han tirsdag underskrev et brev, der blev sendt til Finansministeriet med »et ønske om, at to procentbesparelserne på uddannelsesområdet ophører i 2022«.

Og som den nu tidligere minister tilføjede:

»Det skal de nok blive glade for derovre«.

Den nytiltrådte Venstreregering bebudede milliardbesparelserne i sommeren 2015 forud for regeringens første finanslov. Besparelserne gælder både gymnasier og videregående uddannelser og har været særdeles udskældt af både studerende, oppositionen og erhvervslivet.

I Danske Universiteter glæder formand Anders Bjarklev, der også er rektor på DTU, sig over Pinds sidste melding.

»Det var da en rigtig god ting at slutte af med. Vi kan kun håbe på, at hans efterfølger vil bakke det op. Vi skal satse på Danmarks fremtid, og Danmarks fremtid er den viden, der sidder i hovedet på unge som ældre, og derfor kan det ikke nytte noget at blive ved med at tro, at vi kan spare os ud af tingene«, siger han.

Ordfører: ikke Venstres politik

Da Politiken fanger Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Mads Fuglede, er meldingen ny for ham. Adspurgt, om det er Venstres politik, at uddannelsesbesparelserne skal ophøre i 2022, svarer Fuglede:

»Det har jeg ikke hørt, at det er. Det vil jeg godt sige. Jeg tror, det nok er noget, Søren har iværksat på egen hånd. Jeg har ikke hørt om det, før du nævner det nu«.

Han tilføjer:

»Jeg tror, der er mange, der synes, at de ikke kan blive ved i al uendelighed, men det betyder jo ikke, at der er en dato på det, og der har heller ikke været en debat om det«.

Han bekræfter, at der efter den nuværende plan ikke er en udløbsdato på besparelserne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bekræfter over for Politiken, at ministeriet som led i det almindelige finanslovsarbejde har afleveret et bidrag til Finanslovsforslaget for 2019.

»Af det bidrag fremgår et forslag om et stabilt bevillingsniveau fra 2021, således at omprioriteringsbidraget ikke bliver videreført fra 2022«, oplyser minsteriet.