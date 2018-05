Departementschef: Der er intet business as usual over dig, Karen

Tidligere i dag var der i udenrigsministeriets kantine lagt op til en højtidelig afsked med en indledende tale fra departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen. Den blev efterfulgt at tale fra først Karen Ellemann (V) og til sidst Eva Kjer Hansen (V).

Departementschefens tale til Karen Ellemann var lang og hjertelig. Den rundede alt fra hendes slik på kontoret, arbejde for ligestilling af etniske minoritetskvinder, men mest af alt om hendes omgængelige sind.

»Der er intet business as usual over dig, Karen. Der er faktisk ikke noget almindeligt over dig. For du er ualmindelig rar, ualmindelig dygtig, ualmindelig empatisk, ualmindelig professionel og ualmindelig god til at skabe tillid og holdånd omkring dig«, sagde Ulrik Vestergaard Knudsen.

Og en mindst ligeså stor ros fik Karen Ellemann for sit arbejde som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

»Jeg tror næsten - jeg havde ikke lige tænkt over, at fjernsynet var her - men jeg tror næsten godt, at vi kan garantere, at vi kommer ind i FN's Menneskerettighedsråd, og det skyldes ikke mindst din indsats«, fortalte Ulrik Vestergaard Knudsen.

Farvel med ærgelse

Med smilet helt op i øjnene lyttede Karen Ellemann til departementschefens pæne ord, der da også fik hende til at grine et par gange.

Traditionen tro blev der udvekslet gaver, og som departementschefen allerede havde været inde på, er slik en stor del af Karen Ellemann. Derfor var det ikke helt ved siden af med en Royal Copenhagen slikskål.

»Ja, der er salte fisk i - selvfølgelig er der det, tak«, sagde Karen Ellemann, mens hun uden tårer og helt fattet gik til talerstolen. Men allerede i første sætning, forstod man, at hendes farvel var med ærgelse:

»Med de områder jeg har haft, og med de folk, jeg har haft omkring mig til at løfte de her opgaver, så er det ikke en super wow-dag, at skulle sige farvel til det«.

Ligestilling blandt etniske minoritetskvinder har stået Karen Ellemann nært. Hun mener selv, at hun er kommet et stykke i kampen, som endnu ikke er ovre.

»Og så oplevede jeg sidste år at sætte kvindernes ligestilling blandt etniske minoritetskvinder på dagsordenen med det resultat, at jeg blev buhet ud på Kvinfo i Vega. Men det var fint at få sagt, for pludselig var det temaet i år«, fortalte Karen Ellemann.

Tro mod den rosende stil, som departementschefen havde lagt for dagen, fortsatte Karen Ellemann i det spor med varme ord til alle sine medarbejdere:

»En kæmpe tak, til alle jer gode fiskefolk, som er kommet til fisk og jer i departementet. Jeg håber virkelig, at I mærker den varme modtagelse, I har fået. Jeg har virkelig værdsat samarbejdet med jer, og ja, det er ikke super simpelt det her område«.

Ellemann: Du kender til vigtigheden

Og med de ord, blev Karen Ellemann klar til at byde Eva Kjer Hansen (V) velkommen med pæne ord og et glas blandede bolsjer. Bolsjerne skal signalere de blandede, men gode opgaver, som Eva Kjer Hansen kommer til at møde i sit arbejde.

»Jeg er så glad for, at det er dig, der skal have den, fordi du ved, hvad det er. Du kender til vigtigheden i den danske position i europæisk fiskerisammenhæng, og alle de opgaver der nu venter i forbindelse med brexit-forhandlingerne«

Inden Eva Kjer Hansen har haft sin første arbejdsdag i udenrigsministeriet, begynder hun hvor Karen Ellemann stoppede – nemlig med ros til medarbejderne. Foruden snak om at de sammen skaber resultaterne, når Eva Kjer Hansen også at rose Karen Ellemanns bedrifter i ministeriet, og især hendes arbejde for LGBT-ministerområdet.

Eva Kjer Hansens rundede det hele af med at forære Karen Ellemann en dørstopper, sammen med budskabet om, at hun som gruppeformand altid skal have døren åben.

»Og så kunne det jo tænkes, at der også kunne være en minister i ny og næ, der havde brug for et godt råd, eller en kop kaffe sammen med dig, og der håber jeg også at døren, den står åben«