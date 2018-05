Avisernes lederskribenter er enige om at begræde Søren Pinds afgang Især Søren Pinds (V) evne til at tænke frit og anderledes inden for den liberale ramme bliver en mangel, mener aviserne på lederplads.

En gennemgang af dagens avisers ledere tegner et fælles billede af, at Søren Pind vil blive savnet i dansk politik og af, at Løkkes nye valg på ministerposterne ikke for alvor peger fremad.

Kun BT og Børsen vælger at fokusere på gårsdagens overraskelse, nemlig Tommy Ahlers (V) på posten som uddannelses- og forskningsminister. De to aviser byder ham stort velkommen.

Her er et kort overblik med centrale citater fra avisernes ledere:

Politiken: Løkkes lapperi

Løkkes ministerrokade er en lappeløsning, hvor stoffet hverken helt eller halvt dækker hullerne efter Søren Pind og Esben Lunde Larsen.

Berlingske: Venstre bør samle Pinds liberale handske op

Det er trist, at Venstre ikke længere kan rumme en figur som Søren Pind. Men partiet kan stadig nå at samle Pinds liberale handske op, og Lars Løkke Rasmussens valg af nye ministre tyder på, at han i hvert fald har lyst til det.

Kristeligt Dagblad: Ånden i Venstre og dansk politik er svækket

Ministerrokaden svækker regeringens ideologiske og åndelige kapacitet. Ikke mindst Søren Pinds evne til at tænke ideologisk og begrebsligt vil blive savnet.

Ekstra Bladet: Læk i Venstres skrog

Ministerrokaden handler ikke om regeringen, men om Venstre, der efterhånden er så skadet af sin formands købslagen med dets ånd og virke, at partiet sejler mod et kommende valg med flosset sejl og læk i skroget.

Jyllands-Posten: Vi har brug for liberale fritænkere

I striben af afskedsinterviews lagde Søren Pind ikke skjul på, at han savnede rum for politisk udvikling. Danmark har brug for liberale fritænkere, som kan udfordre den herskende dagsorden.

Børsen: Velkommen til den rigtige løvens hule, Ahlers

Udnævnelsen af Tommy Ahlers til ny uddannelses- og forskningsminister sender et tydeligt signal. Iværksætterne får mere og mere anerkendelse og er hastigt på vej opad i erhvervslivets hierarki.

BT: Stå fast, Tommy

Tommy Ahlers er et forfriskende valg som nyt medlem af regeringen, selv om Dansk Folkeparti beskylder ham for at være ude af trit med virkeligheden og den danske befolkning.