Nyudnævnt gruppeformand Karen Ellemann: »Man må gerne kunne se, når enigheden er svær« Sprækker i enigheden i et parti er ikke nødvendigvis en svaghed, mener Karen Ellemann, der fremover skal styre Venstres folketingsgruppe.

Tid, tilgængelighed og tålmodighed. Det er ifølge Venstres nyudnævnte gruppeformand, Karen Ellemann, opskriften på, hvordan hun bliver god til sit job som leder af Venstres folketingsmedlemmer.

Og tydelighed, tilføjer hun meget hurtigt.

»Det er ikke problemfrit at sidde i en funktion som gruppeformand, når der i et stort parti som vores kan være sager, hvor vi ikke er fuldstændig enige. Derfor kræver det også evnen til at gøre det tydeligt, hvor vi er på vej hen«, siger hun.

På Christiansborg er der blandt de nuværende gruppeformænd flere eksempler på, hvordan tydeligheden demonstreres.

På de sociale medier er det de seneste dage blevet bemærket, at Venstres Eva Kjer Hansen netop er blevet udnævnt til minister, selv om hun oprindeligt havde bebudet, at hun ville stemme imod sit partis linje i den penible sag om et tildækningsforbud i det offentlige rum. Det vil Socialdemokratiets Mette Gjerskov også, og som konsekvens heraf har hun netop fået frataget sit ordførerskab i partiet.

Karen Ellemann, hvordan vil du tackle den uenighed? Vi har for nylig set, at for eksempel uenighed i burkadebatten har været ført mere offentligt, end Venstre har haft tradition for.

»Burkaeksemplet er ganske glimrende for at tydeliggøre, at vi som parti repræsenterer bredden, og et burkaforbud er ikke nogen simpel sag. Forbud i sig selv er dilemmafyldt. For mig at se er det ikke nødvendigvis en skade, at man kan se, at der er ting, der er svære. Jeg er med på, at mediemæssigt, så vil det altid være saft og kraft til mediemøllen, hvis man prøver at vise sprækker. Men sprækker kan også være et tegn på, at vi er folkevalgte af kød og blod med holdninger og forhåbninger«.

Vil vi se flere af den type offentlige debatter med dig som gruppeformand?

»Enhver folkevalgt har en interesse i at give udtryk for, hvilke givne meninger og holdninger man har til noget, og selvfølgelig vil vores gruppemøder fremadrettet også være præget af den holdning, der har været gældende altid, med at der er højt til loftet og langt til døren. Men nogle debatter er rigtigt vigtige at have inden for lukkede døre, for nogle gange at nå til en konklusion om, at det her er sådan, vi vælger som samlet parti at tale om et givent emne. Så jeg har ikke et ønske om, at der skal efterlades et billede af, at det stikker i alle retninger«.

Hvordan vil du som gruppeformand sørge for, at der i offentligheden er enighed blandt medlemmerne?

»Det er ikke kun en gruppeformands opgave. Det er ethvert medlem af en folketingsgruppes opgave at sørge for, at vores parti står stærkest muligt, og at det er klart og tydeligt, hvad vi mener om givne emner. Og det er klart, at det bliver ikke klart og tydeligt, hvis det stikker i 28 forskellige retninger. Burkaforbuddet er bare et godt eksempel i forhold til, at visse emner er meget, meget dilemmafyldte, og derfor er det ikke nødvendigvis en skade, at man ser dilemmaer i svære problemstillinger«.

Du afløser Søren Gade, som nogle gange har protesteret, hvis han syntes, regeringen var på forkert kurs. Kunne du finde på det?

»Det kommer helt an på en given sag. Jeg har ikke nogen aktuelle sager på min blok over emner, hvor jeg er uenig med regeringen. Så havde jeg ikke gjort mit arbejde som minister godt nok«.