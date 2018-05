Uffe Elbæk vil gøre op med den private ejendomsret, give naturen juridiske rettigheder og indføre demokratisk værnepligt Uffe Elbæk giver sit bud på, hvordan Danmark ville se ud, hvis Alternativet havde 90 mandater. Han forudser selv, at han vil blive beskyldt for både at være marxist og gå ind for en minimalstat. Og så har han ikke noget imod, hvis han egne ikke er enige med ham.

»Kærlig hilsen, Uffe Elbæk«, lyder de allersidste ud af en hel del ord i et politisk udspil, som Alternativet i dag lancerer forud for partiets landsmøde i weekenden.

Og det er helt bevidst.

Teksten, der strækker sig over 45 sider og rummer 38 politiske forslag, er partilederens personlige vision for Danmark. »Det næste Danmark«, hedder den.

»Det er min tekst. Gruppen må gerne være uenig. Medlemmerne må gerne være uenige. Det er en invitation til debat«, siger Uffe Elbæk om sit værk, der dog er blevet til i samarbejde med medarbejdere i partiet.

De politiske forslag handler om alt fra natur til virksomheder, økonomi, arbejde og demokrati. Nogle er helt konkrete, andre er mere luftige tanker og idéer.

»Det er langsigtede visioner. Det er jo ikke sådan, at vi går ned i folketingssalen i morgen og foreslår en række af de her ting. Men det er et bud på et meget bedre Danmark«, siger Uffe Elbæk.

Er det sådan, Danmark ville se ud, hvis Alternativet havde 90 mandater?

»Det synes jeg. For det er mit bud på det. Og jeg er udmærket klar over, at der er noget af det her, som der er nogen, der givetvis vil få galt i halsen«.

Også nogle af dine egne?

»Også i forhold til Alternativet. Jeg håber jo, at det har så meget kant, at der er nogen, der slår sig på det. Forstået på den måde, at så kan vi begynde at snakke om det. Og jeg synes, der er et enormt behov for at få nogle bud på, hvordan Danmark kan se ud som samfund i en nær fremtid«.

Mindre eje, mere leje

Han forudser selv, at »nogle i hvert fald lige vil skulle have forklaret«, hvorfor han eksempelvis foreslår, at naturen skal have juridiske rettigheder, som var den en person. Det er set i andre lande og vil indebære, at naturen eksempelvis kan få økonomisk kompensation, hvis den får medhold i, at nogen - hvad enten det er personer, virksomheder eller staten - begår overgreb på den. Elbæk så også gerne en specifik skat på naturens ressourcer, så de bliver brugt med større omhu.

Han er også forberedt på, at han kan blive beskyldt for marxisme, når han i et afsnit foreslår at se nærmere på ejendomsretten. På sigt bør jord ikke kunne ejes, men kun lejes, og gevinsterne ved at køb og salg af ejendomme skal minimeres, hvis det står til Uffe Elbæk.

»Kan vi acceptere, at den største ulighedsfaktor i det danske samfund overhovedet er den måde, ejerformerne er på? Kan man komme på noget, som på den ene side respekterer, at folk selvfølgelig kan eje og også får deres investeringer tilbage, men hvor den gevinst, der er forbundet med det, for eksempel beskattes hårdere? Det synes jeg«, siger Elbæk.

Det skal gerne kombineres med en lovgivning, der gør det lettere og at starte fællesskaber omkring både arbejde og bopæl. Det skal være lettere at lave et kooperativ, en andelsbevægelse eller et produktionskollektiv. Hvorvidt det vil ske på bekostning af ejendomsretten, bekymrer ham ikke stort.

»Det er en indskrænkning i forhold til den måde, vi tænker den på i dag. Men det er ikke naturgivent, at det er sådan, vi indretter vores samfund. Jeg tror ikke, man virkelig rykker et samfund uden at bryde med den logik, som alle har accepteret«, siger han.

Er der marxistiske tendenser i det her?

»Lige så snart du udfordrer ejendomsretten, reagerer folk sådan. Men omvendt siger jeg også, at jeg måske også vil blive skudt i skoen, at det er sådan minimalstat, at jeg hellere vil støtte de folkelige initiativer frem for en større stat og give skattefrihed til iværksættere. Men hvis du ikke kommer ud med noget, som folk virkelig reagerer på, så flytter du heller ikke noget«.

Et andet kapitel i Uffe Elbæks tekst handler om demokratiet. Han så gerne et såkaldt borgerting bestående af omkring 100 tilfældigt udtrukne personer, der skal supplere Folketinget i det daglige arbejde. De skal ikke have nogen lovgivende beføjelser, men i stedet komme med input og udtalelser på aktuelle emner.

»De skal være med til at ilte den debat, vi har inde i folketingssalen og også udfordre den logik, vi har. Det er et forsøg på at styrke det demokratiske engagement og også inspirere det repræsentative demokrati til at træffe kloge beslutninger«, siger Elbæk, der også foreslår en demokratisk værnepligt.

Den skal gøre det obligatorisk for unge kvinder og mænd at aftjene i en periode på tre til seks måneder hos eksempelvis en NGO, en almennyttig forening eller på et herberg.