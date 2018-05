Utilfredshed i Venstre: »Der er decideret chok på den gule gang«

Siden Kjer Hansen efter pres fra de konservative måtte gå af som miljø- og fødevareminister, har hun primært været synlig i offentligheden, fordi hun siden efteråret flere gange har slået fast, at hun vil stemme nej til det kommende tildækningsforbud, der endnu ikke er vedtaget. En beslutning, hun dog efter udnævnelsen til minister i onsdags har forklaret, hun ikke længere står ved.

Som en af hendes partifæller formulerer det:

»Er det det, der skal til for at få forfremmelser her i partiet? At man skal være illoyal??«.

Forundret gruppeformand

Den nye gruppeformand, Karen Ellemann, er forundret over at høre kritikken og henviser til, at hun selv har været rundt og tale med sine partifæller.

»Det, du prøver at antyde der, det kan jeg på ingen måde genkende. Jeg kom glad ud fra et gruppemøde i går som nyvalgt gruppeformand sammen med den nyvalgte politiske ordfører, og der var fuldstændig opbakning til os begge to«, siger hun og tilføjer:

»Så det er spekulationer fra din side. Jeg oplever klart, at når man sidder til sådan et gruppemøde og gennemgår de her ting og bliver enige om, at det er holdopstillingen i ledelsen, så er det jo sådan, det er«.

Selvfølgelig spiler formanden en rolle iforhold til holdopstilling

Så du tror ikke på, at jeg har talt med en række, der er kritiske?

»Jeg taler med gruppemedlemmer, og hvis der er nogen, der er kritiske, så må de jo komme til mig. Det er der ikke nogen, der har gjort«, svarer Ellemann, der ikke kan forstå, at partifæller er forundrede over, at en relativt nyvalgt bliver politisk ordfører.

»Hvordan forskellige valg og konstitueringer foregår; det er jo givet, at gruppebestyrelsen her spiller en kæmpe rolle. Og selvfølgelig spiller vores formand også en rolle i forhold til at sætte det hold, man gerne vil have. Og det er der opbakning til«.

Gruppeformanden tilføjer, at hun glæder sig til at læse, hvad partifæller har sagt.