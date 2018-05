Elbæk: Alt skal være til diskussion igen Alternativets politiske leder drømmer sig tilbage til 68, hvor man stillede spørgsmålstegn ved alt. Det skal vi gøre igen, opfordrer han til ved partiets landsmøde.

Hvordan ville Danmark se ud, hvis Uffe Elbæk kunne bestemme?

Svaret på det spørgsmål var omdrejningspunktet for den tale, den politiske leder af Alternativet lørdag holdt ved partiets landsmøde i Odense.

Og der var klapsalver fra de omkring 400 fremmødte medlemmer, hver gang Elbæk fremførte endnu en ide fra sit nyligt offentliggjorte katalog, som han har døbt 'Det næste Danmark'.

I det fremlægger han 38 politiske forslag, hvormed han blandt andet vil gøre op med den private ejendomsret, give naturen juridiske rettigheder og indføre en demokratisk værnepligt.

Spørgsmål til alt

Det er grundlæggende forandringer af samfundet, som Uffe Elbæk lægger op til, og i sin tale drømte han sig tilbage til sommeren 1968, hvor alt var til diskussion, og hvor han var en 14-årig knægt, der hørte Janis Joplins klassiker 'Piece of My Heart' i radioen.

»Der fik vi lov til at stille spørgsmålstegn ved alt. Vi fik lov at stille spørgsmålstegn ved køn, magt, klasse, kultur, spiritualitet. Alt var til diskussion«, sagde Uffe Elbæk.

Med sit oplæg vil han skabe en ny frihedsfortælling og hive »Danmark ud af hamsterhjulet«.

»Vi spiller i dag kun på to strenge: forbrug og vækst. De strenge er så overspillede, at det kun er et spørgsmål om, hvornår de knækker«.

»For mig er det her en ny danmarksfortælling om frihed og fællesskab. En fortælling om, hvordan det bæredygtige Danmark skal se ud, hvis det står til os«.