S fyrer Akdogan som ordfører: Jeg kan ikke udelukke, at jeg er blevet straffet Til sin store overraskelse blev Yildiz Akdogan for en måned siden frataget sit ordførerskab. I lighed med Mette Gjerskov har hun været kritisk over for partiets stramme udlændingepolitik. Ledelsen afviser, at det er årsagen.

Det vakte opsigt, da udviklingsordfører Mette Gjerskov (S) for nogle uger siden blev frataget sit ordførerskab, fordi hun ikke ville stemme for det såkaldte burkaforbud.

Men hun er ikke den eneste socialdemokrat, der for nylig har mistet sit ordførerskab. Inden da fik Yildiz Akdogan besked om, at hun ikke længere er psykiatriordfører.

»Der kom en fælles-mail med de nye konstitueringer i gruppen. Der fandt jeg ud af, at jeg ikke var ordfører længere«, siger Yildiz Akdogan.

Var du overrasket?

»Det kom bag på mig. Jeg er meget ærgerlig over det. Jeg synes selv, at jeg har gjort det godt med at sætte fokus på psykiatrien - især psykisk sårbarhed hos børn og unge«.

I lighed med Mette Gjerskov, Daniel Toft Jakobsen og Kirsten Brosbøl har Yildiz Akdogan været kritisk over for Socialdemokratiets strammere linje på udlændingepolitikken.

De fire udeblev i december fra den afstemning i Folketinget, hvor der skulle stemmes om, at det fremover er op til udlændingeministeren at bedømme, hvorvidt Danmark skal tage kvoteflygtninge.

Har du fået nogen forklaring på, hvorfor du ikke længere er ordfører?

»Nej. Som sagt fik jeg den her mail«

Hvorfor tror du selv, at du ikke længere er ordfører?

»Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er ikke en hemmelighed, at jeg er en, der siger min mening højt og klart i forhold til emner og dagsordener«.

Er det en straf fra ledelsen side, når du får frataget dit ordførerskab?

»Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er korrekt, at det er ingen hemmelighed, at jeg har haft det svært i forhold til kvoteflygtninge«, siger Yildiz Akdogan.

Mette Gjerskov fik også frataget sit ordførerskab. Hun sagde, at hun fik klar besked fra ledelsen om, at det var en strafaktion. Det var uden tvivl sådan hun opfattede det. Hvorfor er du i tvivl om, hvorfor du har fået frataget dit ordførerskab?

»Processen er kommet bag på mig. Jeg fik det at vide via den her fælles mail. Jeg tror bare, at det kom bag på mig«.

Har du spurgt gruppeformand Henrik Sass Larsen eller partiformand Mette Frederiksen, hvorfor du ikke længere kan være psykiatriordfører?

»Nej. Når man får sådan en besked, så skal man lige sunde sig. Jeg har selvfølgelig en ide om hvorfor, men nu er ordførerskabet taget fra mig, og så er det om at arbejde med noget andet«.

Det lyder som om, at du har fået frataget ordførerskabet, fordi du har været kritisk over for partilinjen på udlændingeområdet. Hvorfor ikke bare sige det, som det er, nemlig at du er blevet udsat for, hvad nogle vil kalde en straf-aktion?

»Det kan jeg bestemt heller ikke udelukke, at det er«.

Du vil ikke uddybe det?

»Det siger sig selv, at det er lidt mærkeligt fra den ene dag til den anden pludselig at få frataget et ordførerskab, som jeg synes, at jeg har været god til at løfte. På den måde giver det ikke helt mening«.

Er du blevet truet med, at man også kan tage udvalgsposter fra dig?

»Nej«.

S-ledelsen: Det handler ikke om udlændinge

I en e-mail til Politiken afviser gruppesekretær Christine Antorini (S), at der har været tale om en straf, der bunder i, at Yildiz Akdogan har været kritisk over for partilinjen på udlæningeområdet.

»Det er korrekt, at Yildiz ikke længere er psykiatriordfører. Jeg kan afvise at det handler om udlændingepolitik. Vi ændrer ind i mellem på rollefordelingen, og Yildiz’ gode arbejde for Socialdemokratiet kommer naturligvis til fortsat at skabe værdi for os alle«.

Til det udsagn fra ledelsen i partiet siger Yildiz Akdogan: »Ingen kommentarer«.