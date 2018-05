Regeringen giver sig: Bredt flertal finder penge til ghettoudspil Lejerne skal betale en mindre del af regeringens regning for ghettoudspillet end først planlagt.

Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) fulgtes ad, da de tirsdag gik gennem glasdøren og ind til finansminister Kristian Jensen (V).

Kort efter kom de ud med en aftale, hvormed de med egne ord havde sørget for, at det alligevel ikke er landets lejere, der skal betale for den ghettoplan, som regeringen fremlagde i marts. Det to partiformænd havde også på forhånd gjort det klart, at de agtede at spolere regeringens finansieringsplaner.

Lejerne kommer dog alligevel til at betale en sjat. Med aftalen, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og de radikale er med i, bliver der frem mod 2026 taget 10 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renovering, bedre infrastruktur og en boligsocial indsats i udsatte mråder.

De øvrige initiativer i regeringens plan løber ifølge partierne op i omkring 250 millioner kroner om året, og de penge vil partierne finde i kommende satspuljeforhandlinger og forlig fra beskæftigelsesområdet, hvor der ifølge Kristian Jensen er penge tilovers.

Oprindelig plan skrinlagt

Oprindeligt havde regeringen foreslået at tage 12 milliarder kroner fra fonden til at finansiere hele ghettoplanen. Herudover var der lagt op til at afskaffe den såkaldte ydelsesstøtte, som er statens støtte til nybyggeri af almene boliger, og som løber op i en halv milliard kroner om året.

»Det er vi gået væk fra. Den ydelsesstøtte på 25 procent, der har været hidtil, den vedbliver vi med at have«, siger finansminister Kristian Jensen.

Han fastholder, at der er penge nok til de i alt 22 initiativer, som regeringens udspil indeholder, selv om der ikke er helt så meget at gøre med som planlagt.

»Vi har skåret lidt i den samlede ramme ved at kigge på forskellige områder, herunder også at være lidt skarpere på, hvad vi bruger på infrastruktur og på den boligsociale indsats«.

Boligminister Ole Birk Olsen (LA) havde også gerne set, at staten skulle trække sig længere ud af den almene boligsektor.

»Men der er ikke flertal for at gøre det nu i hvert fald, og derfor er det skrinlagt«, siger han.

DF og S tilfredse

Selv om lejerne stadig kommer til at betale 10 milliarder kroner, er DF-formand Kristian Thulesen Dahl godt tilfreds.

»Det er meget enkelt. Det har hele tiden ligget i kortene, at der foregår renovering og også kan foregå nedrivning af almene boliger i ghettoområder, som finansieres af Landsbyggefonden. Vi synes bare, at der blev gået lidt for hårdt til den«, siger han.

Mette Frederiksen mener også, at »det er fuldstændig, som det plejer at være«, at penge fra Landsbyggefonden går til renovering af eksempelvis Mjølnerparken.

»Det, vi har problematiseret hele vejen igennem, er, at man tager penge ud af Landsbyggefonden og bruger dem til formål, der ikke har med lejerne at gøre. For så er der tale om lejernes penge, og det kan vi selvfølgelig ikke være med til«, siger hun.