V, LA og K indgår valgforbund til Europa-Parlamentsvalg

Venstre, Liberal Alliance og De Konservative indgår valgforbund i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Det skriver Venstre i en pressemeddelelse.

Valgforbundet skal forhindre stemmespild hos de tre regeringspartier, er meldingen.

»Jeg er glad for, at vores tre partier ikke kun står sammen i regering, men at vi nu også her står sammen, så vi sikrer et stærkt borgerligt liberalt fundament i Europa-Parlamentet«, siger Claus Richter, Venstres partisekretær.

»Aftalen om at gå i valgforbund sammen kan sikre et mandat mere til de borgerlige partier og undgå blåt stemmespild. Det er både vigtigt og glædeligt«, siger Mikael Gotfredsen, der er direktør i Liberal Alliance.

Det er vigtigt, at de borgerlige partier står sammen, mener Søren Vandsø, der er partisekretær hos De Konservative.

»Det gør vi i regeringen, og det er godt, at vi også nu har landet en aftale om valgforbundene«.

»Det er jo ikke noget, der ændrer politikken i de enkelte partier, men det er godt, at vi sikrer flest mulige mandater til de borgerlige partier«, siger Vandsø.

ritzau