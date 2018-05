Ændrede kriterier udvider ghettolisten med otte nye boligområder Et flertal i Folketinget vil bruge 10 milliarder på en »markant fysisk forandring« af de hårdeste ghettoområder.

Den første delaftale af regeringens stort anlagte ghettoudspil er nu faldet på plads.

Det er boligminister Ole Birk Olesens (LA), der står i spidsen for aftalen, som også Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF har skrevet under på.

Med 10 milliarder kroner skal de udsatte boligområder gennemgå en »markant fysisk forandring« i årene 2020 til 2026, lyder det i aftalen. Målet er, at der i 2030 ikke længere er ghettoer i Danmark.

Aftalen indebærer blandt andet, at andelen af almene familieboliger i fremtiden ikke må udgøre mere end 40 procent i de ghettoområder, der har været på listen i fire år i træk. Det kan for eksempel ske gennem salg af boliger og grunde eller ved nedrivning af boligblokke.

Aftalen giver også boligministeren mulighed for helt at afvikle et ghettoområde ved enten påbud eller statslig overtagelse. Det kræver dog, at han får opbakning fra de andre partier, der er med i aftalen.

»Aftalen sikrer, at vi efter flere årtiers forsøg på at nedbryde ghettoområderne skærper indsatsen markant. I de kommende år skal ghettoområderne omdannes fysisk og gøres til attraktive områder, der er en integreret del af byerne«, siger Ole Birk Olesen til Ritzau.

Flere ghettoområder på listen

Aftalen justerer også kriterierne for, hvornår et område kan defineres som en ghetto. På baggrund af nye data fra Danmarks Statistik bliver uddannelseskriteriet lavet om til kun at inkludere uddannelser, som er taget eller godkendt i Danmark, ligesom kriminalitetskriteriet ændres, så det tager højde for udviklingen i kriminaliteten på landsplan. Før lød kriteriet, at andelen af dømte for kriminalitet skulle overstige 2,7 procent af beboerne i et område, mens det nu lyder, at andelen skal udgøre mindst tre gange landsgennemsnittet.

Det betyder til sammen, at der nu er 30 boligområder i Danmark på ghettolisten mod 22 områder tidligere.

Derudover bliver 55 boligområder defineret som 'udsatte'. De lever - ligesom ghettoområderne - op til to ud af de i alt fem kriterier, men ikke nødvendigvis til det kriterie, der hedder, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 procent.

Den opdeling er en af grundene til, at de radikale ikke er med i dagens aftale, siger politisk leder Morten Østergaard.

»Kan vi være det bekendt? Regeringen, DF, S og SF har aftalt, at ghetto-begrebet fremover alene påhæftes områder med stor etnisk underklasse. Hvorfor ikke løse reelle problemer frem for at udskamme medborgere med problemer nok i forvejen?«, siger han til Ritzau.

Pengene på plads

Statsminister Lars Løkke Rasmussen varslede allerede opgøret med ghettoerne i sin nytårstale, og i marts præsenterede regeringen et udspil med i alt 22 initiativer. Uenighed om finansiering, hvor S og DF blokerede for regeringens plan, har forsinket forhandlingerne, der foregår i flere forskellige ministerier.

Tirsdag blev regeringen, S, DF, SF og de radikale enige om en finansieringsplan, der tager 10 milliarder kroner fra Landsbyggefonden. Det er de 10 milliarder, partierne i dag har udmøntet.

Derudover skal de øvrige initiativer i den samlede plan finansieres gennem kommende satspuljeforhandlinger og et overskud, der ifølge finansminister Kristian Jensen (V) ligger fra tidligere forlig på beskæftigelsesområdet.

Til gengæld har regeringen droppet at tage yderlige penge fra Landsbyggefonden ved at skrotte den såkaldte ydelsesstøtte som oprindeligt planlagt.