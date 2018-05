Boligforening: Boligplanen er katastrofal og rammer skævt

Aftalen om at reducere antallet af almene boliger i ghettoområder til maksimalt 40 procent inden 2030 er absurd.

Det mener Keld Laursen, administrerende direktør i Brabrand Boligforening, som har Gellerupparken/Toveshøj og Skovgårdsparken i Aarhus på ghettolisten.

Her er 100 procent af boligerne ifølge Keld Laursen i øjeblikket almene boliger.

»Det er absurd, hvis Skovgårdsparken skal reduceres, så der kun er 40 procent almene boliger. Det er et attraktivt, velfungerende og nyrenoveret boligområde i en by, hvor der er behov for boliger. Det er helt galt«.

»Det er lysår fra et være et problemområde i Aarhus Kommunes optik ud fra de kriterier, som man der ligger til grund«, siger han.

Ifølge Keld Laursen laver Aarhus Kommune lister over udsatte områder, og der ligger Skovgårdsparken som nummer 33 over problemfyldte områder i kommunen.

Reglen om maksimalt 40 procent almene boliger er gældende for områder, der har stået på ghettolisten i mindst fire år i træk.

Har arbejdet for bedre omdømme

Skovgårdsparken har i to år stået på regeringens ghettoliste, så kravet vil først blive gældende for boligområdet, hvis det er på listen om endnu to år.

Men boligområdet er ifølge Keld Laursen så populært, at der er venteliste på at bo der.

»Det er ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv en katastrofal beslutning, hvis halvdelen af boligerne skal rives ned«, siger han.

Han mener i stedet, at regeringen bør gøre en indsats for at ændre på niveauet for beskæftigelse og uddannelse.

Anderledes ser det ud i Gellerupparken, men der har Brabrand Boligforening i ti år arbejdet på at skabe et boligområde med bedre omdømme.

Keld Laursen vurderer, at Gellerupparken inden for de næste seks til otte år vil leve op til kravet om maksimalt 40 procent almene boliger.

»Vi bygger os ud af det«, siger han.

Opsiges og genhuses

Ifølge Keld Laursen skal ingen beboere i Gellerupparken opsiges og genhuses. I stedet er flere dele af området solgt til ejerboliger og erhverv.

Desuden er flere bygninger i ghettoområdet allerede revet ned, siger han.

Det er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, som onsdag er blevet enige om aftalen.

ritzau