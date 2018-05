Løkke i tale på Europa-dagen: »Vi skal med overbevisning og stolthed sige, at vi er danskere, men vi er også europæere« Som en anden par-terapeut spørger Lars Løkke, hvorvidt danskerne efter 45 år års ægteskab med de andre EU-lande er klar til at kaste alle forbehold over bord. Men han vil ikke selv udskrive en afstemning.

Med sin tale i anledning af Europa-dagen satte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ord på et skifte i Venstres EU-politik, der i længere tid har været undervejs på de indre linjer.

Uden at fornægte sit eget ansvar, siger Lars Løkke, at politikerne i Danmark har haft en tendens til at »gemme det europæiske lidt af vejen«.

»Det er da tankevækkende, at vi putter sådan med det«, siger Lars Løkke, der efterlyser, at det positive ved EU-samarbejdet oftere hives frem i lyset: »Vi skal med overbevisning og stolthed sige, at vi er danskere, men vi er også europæere«.

Historisk anskuet har Venstre anlagt en meget positiv linje over for det europæiske samarbejde. Ikke mindst har tidligere formand Uffe Ellemann-Jensens EU-sokker fået ikonisk status i dansk politik. Men under Lars Løkkes formandskab har partiet flere gange markeret sig som skeptisk. Det gælder blandt andet i debatten om vandrende arbejdstageres ret til velfærdsydelser.

I sin tale forbeholder Lars Løkke sig da også retten til fortsat at være kritisk over for EU, når han er uenig. Men han fremhæver, at Danmarks forbehold sætter Danmark uden for indflydelse. Set med statsministerens øjne er tiden kommet til, at Danmark spørger sig selv, hvad vi vil med det EU-medlemskab, der tog sin begyndelse tilbage i 1973.

»Der er gået 45 år, og vi er stadigvæk sådan lidt i tvivl om, hvorvidt vi kan være helt tæt på vores europæiske partnere«, siger Lars Løkke og fortsætter: »Man kunne lidt par-terapeutisk spørge: Hvorfor nu egentlig det? Burde vi ikke snart have set vores partner så meget an, at vi turde stille spørgsmålet, om ikke vi bør være helt og fuldt med«.

Ingen afstemninger - her og nu

Det lyder som en naturlig optakt til et budskab om, at borgerne i Danmark inden længe skal til folkeafstemning om et eller flere forbehold. Men nej.

Så sent som i december 2015 led de EU-positive partier nederlag, da retsforbeholdet blev sendt til afstemning. Og Lars Løkke skal da heller ikke nyde noget af en ny afsteming. I stedet fastslår han, at der ikke kommer nogen folkeafstemning om danske forbehold på denne side af et folketingsvalg.

Det efterlader spørgsmålet om, hvorvidt kursskiftet mest er et spørgsmål om retorik. Men det afviser Lars Løkke, der forklarer, at en afstemning i hans øjne vil være en hæmsko for debatten om EU.

»Hvis man studerer historien, så kan man se, at hver gang man kaster et konkret forbehold til folkeafstemning, så låser man i virkeligheden debatten. Så mister den sit perspektiv. Så bliver det skyttegrav og sort/hvidt«, siger han.

I stedet ønsker statsministeren en mere grundlæggende debat om, hvor Danmark står i forhold til Europa. For at hjælpe den på vej har regeringen afsat en million kroner, som Europa-Nævnet får til opgave at fordele mellem fem landsdækkende organisationer, der skal skabe debat om EU.

Kontrast til DF

Med en mere EU-positiv linje risikerer Lars Løkke Rasmussen at skabe kurer på tråden til Dansk Folkeparti. Det fremgik også indirekte af statsministerens tale i dag.

På Christiansborg har Pia Kjærsgaard (DF) i sin egenskab af formand for Folketinget sørget for, at EU-flaget ikke vejrer fra Christiansborg. Ganske vist nævnte Lars Løkke ikke det betændte slagsmål om flagstængerne på Christiansborg i sin tale. Men han efterlader ingen tvivl om, at han gerne ser, at man kipper med det blå-gule flag:

»På en dag som i dag – Europadagen 9. maj – skal vi hejse Europa-flaget og med overbevisning og stolthed sige: Vi er danskere, men vi er også europæere«, siger han.