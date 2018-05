Justitsministeren lukker bagdør hos PET: »Al historisk materiale skal overføres hurtigst muligt« Søren Pape Poulsen (K) har pålagt Politiets Efterretningstjeneste at lukke sit arkiv med 'logisk slettet' data og overføre alt til Rigsarkivet senest 1. september.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal »hurtigst muligt« og »senest 1. september 2018« overføre alle bevaringsværdige oplysninger til Rigsarkivet, som PET i dag gemmer i sit eget arkiv.

Det fastslår justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Udmeldingen kommer efter, Politiken i april kunne afsløre, at PET i årevis har ført et backup-arkiv med følsomme personoplysninger om uskyldige danskere, der ifølge PET-loven skulle være blevet slettet. I visse tilfælde har PET brugt arkivet til at omgå slettefristen på 15 år, der er en central retsgaranti for borgerne.

PET kaldte ordningen 'logisk sletning', mens retseksperter har kaldt det for »ren George Orwell«.

Senere blev PET anklaget for at have misinformeret om arkivets størrelse, der er langt mere omfattende, end tjenesten gav udtryk for.

Dertil har eksperter i forvaltningsret anklaget justitsministeren for at tale usandt i et samråd om PET's slettefrister, hvilket er potentielt strafbart.

Søren Pape Poulsen medgav, at han burde have nævnt arkivet, men afviste at have misinformeret Folketinget. Kritikken fik ham dog til at bede PET om at udarbejde en redegørelse for slettefristerne og arkivet.

Den er ifølge pressemeddelelsen nu færdig og danner grundlaget for Papes ordre til efterretningstjenesten:

»Jeg har bedt PET om at sikre, at det resterende fysiske arkivmateriale overføres til Rigsarkivet hurtigst muligt og senest den 1. september. Fra samme dato skal Rigsarkivet også være klar til at modtage det elektroniske arkivmateriale«, skriver justitsministeren i sin pressemeddelelse.

Arkivloven skal gennemses

Når PET har gemt oplysninger, den ifølge PET-loven skulle have slettet, skyldes det bevaringsregler i arkivloven.

Siden 2013 har Rigsarkivet pålagt PET at overføre 80 pct. af sine papirarkivalier og »langt størstedelen« af sine elektroniske arkivalier. Herefter skal de som udgangspunkt gøres tilgængelige for historikere efter 80 år.

PET har imidlertid aldrig overført oplysninger til Rigsarkivet, fordi arkivet ikke er sikkerhedsgodkendt af PET og Center for Cybersikkerhed. I stedet er de blevet lagret i et særskilt arkiv i PET's hovedkvarter, hvor PET-chef Finn Borch Andersen har kunnet give sine agenter adgang.

Den praksis har givet panderynker hos flere politiske ordfører, ikke mindst Alternativets Josephine Fock, der har indkaldt ministeren i nyt samråd i sagen 17. maj.

I pressemeddelelsen erkender justitsministeren, at der er et potentielt problem i sammenstødet mellem arkivloven og PET-loven:

»Der pågår et arbejde med at evaluere PET-loven. I forlængelse af orienteringen synes jeg derfor også, det vil være naturligt, at vi i evalueringen får kigget på spørgsmålet om forholdet mellem PET-lovgivningens slettefrister og arkivreglerne - herunder PET's mulighed for at tilgå arkivmateriale«.

Intet hemmeligt her

Politikens afdækning vakte opsigt blandt retsordførere og i Folketingets kontroludvalg, der har til formål at føre kontrol med PET. Ingen kendte nemlig til PET-arkivet med de logisk slettede oplysninger.

I pressemeddelelsen roser justitsministeren PET for at have leveret en grundig redegørelse i sagen. Samtidig kritiserer han indirekte Politikens dækning for at være overdreven:

»PET's orientering giver et godt overblik over reglerne og PET's håndtering af de dokumenter, som skal bevares af historiske årsager. Den viser bl.a., at der ikke, som man ellers kunne få indtryk af fra pressedækningen, er tale om, at PET fører et 'hemmeligt arkiv'«, skriver ministeren.

Da justitsministeren i april blev anklaget for at have misinformeret Folketinget, undskyldte han sig dog selv med, at heller ikke han kendte til arkivet.

Det har ikke været muligt at få et interview med justitsministeren onsdag.