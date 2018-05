Overblik: Her er de første to delaftaler i ghettoplanen To delaftaler, der skal gøre op med ghettoer, er faldet på plads. Det betyder sprogprøver til børnehaveklassebørn og otte nye boligområder på ghettolisten.

To måneder efter at regeringen præsenterede sit store ghettoudspil, faldt de første to delaftaler i går på plads.

På både bolig- og undervisningsområdet har regeringen nu fundet flertal til at gennemføre en række af de i alt 22 initiativer, der ifølge regeringen skal gøre op med landets ghettoområder inden 2030.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har fået opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet til sin del af ghettoplanen. Aftalen på hendes områder betyder blandt andet, at der nu skal indføres en sprogprøve i børnehaveklassen på skoler, hvis elever for en stor dels vedkommende bor i udsatte områder.

»Den skal hjælpe børn, der vokser op i udsatte boligområder, så vi sikrer, at når de starter i 1. klasse, har de et funktionelt dansk«, siger Merete Riisager.

Tre prøver skal fordeles hen over skoleåret, og består et barn ikke nogen af dem, kan det ikke umiddelbart rykke op i 1. klasse. Der er dog mulighed for, at barnet kan få lov at tage en fjerde prøve, ligesom forældrene kan købe sig adgang til en sommerlejr med særligt fokus på sprogkundskaber. Skolelederen kan også, i de tilfælde hvor et barn er tæt på at bestå, tillade, at barnet alligevel rykker op.

Aftalepartierne er også blevet enige om, at det fremover skal være muligt at inddrage forældres børnecheck, hvis deres barn ikke deltager i undervisningen. Et barn må maksimalt have 15 procent fravær i et kvartal, før børnechecken ryger. Derudover vil partierne fremover have mulighed for i højere grad at straffe og helt lukke skoler, hvor det faglige niveau i flere år ikke har været tilfredsstillende. Alle initiativerne skal træde i kraft i skoleåret 19/20 og altså først efter et folketingsvalg.

SF forlod forhandlingerne

SF forlod undervejs forhandlingerne på Riisagers område og er uenige i både den økonomiske straf til forældrene og sprogprøverne.

»Det er en historisk dum idé at indføre stopprøver for børn, der er 6 år gamle. Vi har gennem forhandlingerne forsøgt at sige, at vi gerne ville lande et kompromis, hvor vi lavede en særlig sprogindsats for børnene. Men at lave en mekanisk stopprøve, der skal bestemme, om børnene skal videre, er et brud på den måde, vi fører folkeskole på«, siger børne- og undervisningsordfører Jacob Mark.

SF er til gengæld med i den aftale, der tidligere på dagen i går blev underskrevet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bakker også op om den aftale, der indebærer, at de udsatte boligområder i årene 2020 til 2026 gennemgår en »markant fysisk forandring«.

Blandt andet må andelen af almene familieboliger i fremtiden ikke udgøre mere end 40 procent i de ghettoområder, der har været på listen i 4 år i træk. Det kan for eksempel ske gennem salg af boliger og grunde eller ved nedrivning af boligblokke. Boligminister Ole Birk Olesen (LA) kan også, hvis han har opbakning fra de andre partier, der er med i aftalen, helt afvikle et ghettoområde enten ved påbud eller ved statslig overtagelse.

»Aftalen sikrer, at vi efter flere årtiers forsøg på at nedbryde ghettoområderne skærper indsatsen markant. I de kommende år skal ghettoområderne omdannes fysisk og gøres til attraktive områder, der er en integreret del af byerne«, siger Ole Birk Olesen til Ritzau.