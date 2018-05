Regeringens sprogprøve i 0. klasse udløser protest: »Det er at stigmatisere børn for noget, de ikke selv kan gøre for« Børn fra udsatte bolig områder risikerer at skulle gå 0. klasse om, hvis ikke de kan tale ordentligt dansk. Det bekymrer både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.

Som en delaftale til ghettoudspillet indfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sprogprøver i 0. klasser på folkeskoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i boligområder, der har været på ghettolisten i løbet af de sidste tre år.

Men den beslutning bryder formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, sig ikke om. Han mener, at aftalen er udtryk for »symbolpolitik af værste skuffe«, hvor børn af forældre med udenlandsk baggrund kommer til at bøde for en fejlslagen integrationspolitik.

»Det er en katastrofe. Det er så udansk og så uetisk, som noget kan være. Vi straffer børnene, fordi vi ikke har sørget for, at forældrene er kommet i arbejde, og fordi forældrene ikke har lært at tale dansk. Vi straffer, fordi vi ikke har sørget for, at børnene er kommet i daginstitutioner fra de var små«, siger Claus Hjortdal.

Målet med den nye aftale er, at børnene på de udvalgte skoler kan dansk, når de begynder i 1. klasse. I løbet af skoleåret i 0. klasse får eleverne derfor tre forsøg til at bestå sprogprøven. Dumper de alle tre forsøg, vil eleverne blive tilbudt et sprogkursus hen over sommerferien. Herefter følger en ny prøve, og dumper eleverne også her, kan de ikke rykke op i 1. klasse. Det tiltag bekymrer Claus Hjortdal, der frygter en stigmatisering af de børn, der ikke klarer prøven.

»Det kan jo sagtens være, at de her børn er søde, velopdragne, gode kammerater, sociale og har mange kompetencer. Så fordi de lige præcis ikke kan dansk godt nok, og fordi vi har en regering, der sætter målene for, hvor meget dansk de skal kunne, så stigmatiserer vi dem. De skal måske op til tre-fire prøver, og hver gang få at vide ’dur ikke’, ’dur ikke’, ’dur ikke’. Det er at stigmatisere børn, for noget, de ikke selv kan gøre for«, siger han.

Unødvendigt med sprogprøve

Med den nye aftale bliver der også afsat økonomiske midler til at udvikle og støtte børn, der har vanskeligt ved det danske sprog. Og det aspekt glæder både Claus Hjortdal og Danmarks Lærerforening.

I Danmarks Lærerforening så man dog gerne, at den ekstra sprogstøtte blev tilbudt alle landets skoler og ikke kun nogle få udvalgte, lyder det fra næstformand, Dorte Lange. Hun deler dog samtidig Claus Hjortdals bekymring og utilfredshed med en sprogprøve i 0. klasse, som hun kalder unødvendig og kritisabel.

»Sprogtest og stopprøver, hvor børn risikerer ikke at kunne komme i første klasse, hvis ikke de består, er bestemt ikke den bedste måde at udvikle et barns evne til at lære og udvikle sit dansk. Man risikerer simpelthen at tabe enormt meget i forhold til udvikling af selvtillid og børnenes lyst til at lære. Og det er jo de ting, som vi skal blive ved med at understøtte hele skoleforløbet igennem«, siger hun.

»Samtidig ved vi udmærket godt, hvad det er for nogle børn, det er udfordret på deres dansk. Og vi kan godt give dem den hjælp, som de har brug for, uden at de skal op i en masse stopprøver. Jeg synes, det er meget uhensigtsmæssigt, at man på forhånd påfører en stor gruppe børn den usikkerhed, at det ikke er sikkert, at de kan få lov til at følges med deres klassekammerater i første klasse«.

En politisk håndsrækning

Hos Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, stiller man sig uforstående over for kritikken. At det i børnehaveklassen overhovedet skulle være for tidligt at udsætte børn for en sprogprøve, er hun ikke enig i.