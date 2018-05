Folk på kontanthjælp holdes ude af hårdeste ghettoer

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF er blevet enige om endnu en delaftale på ghettoområdet.

Aftalen betyder, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ikke må flytte til de hårdeste ghettoområder. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

»Vi tager nye værktøjer i brug for at tage et opgør med parallelsamfund i Danmark«, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

»Jeg er derfor glad for, at der er bred politisk opbakning til at indføre et direkte forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdest belastede ghettoområder«.

»Det her kan være med til at forandre ghettoområderne og sætte en stopper for parallelsamfund, som er en alvorlig trussel mod vores moderne samfund«, siger han.

ritzau