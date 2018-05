Sygdomsramt far: »Hvorfor skal I politikere bestemme, hvor jeg og min datter må bo?« Især SF er under intern beskydning på de sociale medier for at lægge stemme til et indflytningsforbud i de hårde ghettoer for kontanthjælpsmodtagere.

Stefan Petersen fra Esbjerg blev vred, da han så, at SF er med i et forlig med regeringen, DF og Socialdemokratiet, der betyder, at kontanthjælpsmodtagere fra næste sommer ikke længere må flytte ind i landets 16 hårdeste ghettoer.

Esbjergensiske Stefan Petersen, der er 32 år gammel, uddannet lærer og ustraffet, blev alvorligt syg for fire år siden og har selv været i kontanthjælpssystemet, og som han skrev på Twitter i dag:

»Hvad er det fornuftige i, at der er dele af min by, Esbjerg, hvor jeg ikke længere må bo«.

Han stilede tweetet til SF's leder Pia Olsen Dyhr - og så fik et blæsevejr, der i forvejen har rejst sig på grund af indflytningsforbuddet, en tand mere i styrke.

Hej @PiaOlsen. Stefan, 32 år og far til en datter her. Jeg er uddannet lærer og ustraffet. Blev alvorligt syg for 4 år siden og er derfor først nu på vej ud af kontanthjælpssystemet. Hvad er det fornuftige i, at der er dele af min by, Esbjerg, hvor jeg ikke længere må bo? #dkpol — Stefan Pedersen (@StefanPedersen3) 11. maj 2018

Flere fulgte trop med kritik af SF for at diskriminere, og Pia Olsen Dyhr svarede blandt andet, at den nye lov ikke forskelsbehandler, men det modsatte:

»Den sikrer at flere børn får en chance for et godt liv fra starten af«, skrev hun.

Noget for noget

Partiformanden er dagen igennem blevet bakket op af Jacob Mark, SFs gruppeformand på Christiansborg, der på Twitter blandt andet har gjort Stefan Petersen opmærksom på, at SF til gengæld har hindret, at »alle på overførselsindkomst, der flytter ud i de 16 områder, skulle have halveret deres ydelser«.

Dermed sigter han til et kompromis, som Politiken også har beskrevet. Her har Socialdemokratiet og DF under ghettoforhandlingerne foreslået indflytningsforbuddet udvidet til ikke kun at omfatte modtagere af integrationsydelse, som regeringen havde lagt op til, til også at ramme modtagere af uddannelses- og kontanthjælp.

Til gengæld skulle regeringen droppe at sociale ydelser skulle barberes ned for dem, der flytter ind i de hårde ghettoer.

Stefan Petersen har repliceret, at han stadig ikke forstår, »hvorfor SF mener, at der er steder, jeg ikke må flytte hen?«.

»Men når jeg igen kommer i arbejde, så må jeg. Må vel betyde, at SF anser kontanthjælpsmodtagere som problemskabere i sig selv?«, lyder hans konstatering.

Ghettoerne går bedre

Forbuddet mod at kontanthjælpsmodtagere kan flytte ind i en såkaldt hård ghetto fik i dag også en folketingskandidat for SF, Niels Christian Barkholt, til at fare i flint. Han mener, at mens politikerne prøver at løse ét problem, skaber de samtidig et nyt, siger han til Politiken.

»Jeg kan ikke se, hvor de mennesker skal flytte hen, hvis de ikke må komme ind i disse områder, for der findes ikke billigere boliger end netop der. Hvor skal kommunerne så anvise dem et sted at bo?«, spørger han.

Niels Christian Barkholt er bekymret over, at saglige argumenter efter hans opfattelse har så ringe vilkår.

»Enhver kan vel se, at nogle af disse mennesker bliver henvist til at udvandre fra byerne til Langeland eller Lolland eller andre steder, hvor der stadig er billige udlejningsboliger at få. Vi risikerer at få sociale problemer i stedet for at løse dem«, siger Niels Christian Barkholt.

Han peger også på, at ifølge regeringens egne tal er antallet af ghettoer efter de tidligere kriterier faldet fra 33 i 2014 til 22 sidste år, og boligområder med mere end 2,7 procent dømte er i samme periode faldet fra 20 områder til to områder.

»Så hvad er det for et problem, vi prøver at løse? I stedet for at Christiansborg bruger kræfter på at flytte rundt på folk, skal der da satses endnu på mere uddannelse, bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og forebyggelse af kriminaliteten«.