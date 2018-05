Socialdemokratisk toppolitiker vil legalisere hash »Alt, hvad vi har gjort de seneste 50 år, har været nytteløst«, siger Henrik Sass Larsen (S), der vil legalisere hash og afkriminalisere hårde stoffer.

Formanden for den socialdemokratiske folketingsgruppe, Henrik Sass Larsen (S), foreslår i en ny debatbog at legalisere hash og afkriminalisere brugen af hårde stoffer.

Det skriver Information.

Ifølge avisen kalder Henrik Sass Larsen de sidste 50 års indsats mod hash og hårde stoffer for en komplet fiasko.

»Alt, hvad vi har gjort de seneste 50 år, har været nytteløst«.

»Der er ikke færre, der bruger eller misbruger stoffer. Ethvert skolebarn ved, hvor man kan købe hash. Det har ikke nyttet andet end, at vi har sendt en masse folk i fængsel, og mængden af ressourcer, samfundet bruger på at bekæmpe det, er eksploderet«, siger Henrik Sass Larsen til Information.

Han foreslår, at hashsalg skal overtages af staten, mens brugere af hårde stoffer ikke skal straffes.

I strid med partiets linje

Han medgiver, at det sandsynligvis til give en stigning i forbruget, men mener, at forslaget vil give markante besparelser i den politiindsats, der nu foregår mod hashsalget og brugere af hårde stoffer.

De penge kan så bruges til at øge oplysning og behandling.

Udmeldingen er ganske i strid med Socialdemokratiets politiske linje. Under den seneste socialdemokratiske regering blev Københavns Kommunes anmodning om give hashen fri afvist.

Og ifølge Information sagde partiets retsordfører, Trine Bramsen, i 2014, at hun mener, at det vil være forkert af afkriminalisere hash.

»Det her er et spørgsmål, der deler folk på tværs af partiskel. Trine lægger sig et andet sted end mig. Jeg er ikke sikker på, at det nogensinde vil lykkes mig at overbevise hende«, siger Henrik Sass Larsen til Information.

En lang række delstater i USA har de seneste år afkriminaliseret hash og tilladt salg via godkendte butikker.

Erfaringerne herfra er blandede, da forbruget er blevet øget. Samtidig har det dog givet en ny, stor indtægtskilde til det offentlige.

ritzau