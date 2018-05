DF ser gerne afstemning om EU-forbehold: »De får bank igen« Mens Venstre rejser en debat om, hvordan de danske EU-forbehold skader landets interesser, så konstaterer DF, at regeringspartiet svajer som siv for vinden.

I mange år har det været sådan, at var der knas på linjen mellem Venstre og Dansk Folkeparti, så blev Claus Hjort (V) sat til at rede trådene ud.

Den mangeårige Venstre-profil har ofte været garant for, at hans parti gjorde sig umage for at være på god fod med Dansk Folkeparti.

Så hvad siger DF'erne mon til, at Claus Hjort slår på tromme for en afskaffelse af Danmarks EU-forbehold, som Dansk Folkeparti troligt har forsvaret?

Her stiller vi en række spørgsmål til næstformand og udenrigsordfører Søren Espersen, der hurtigt afslører, at Claus Hjorts argumenter preller af på DF.

Er det korrekt forstået, at Dansk Folkeparti gerne vil dæmme op for strømmen af flygtninge fra Mellemøsten og Nordafrika?

»Det tror jeg da nok, vi kan blive enige om. Ja, tak«.

Så er I vel glade for, at forsvarsminister Claus Hjort vil af med forsvarsforbeholdet, fordi Danmark så kan medvirke i de militære missioner, hvor EU forsøger at skabe stabilitet i Mellemøsten og Nordafrika?

»Det er noget forfærdeligt vås«, siger Søren Espersen, der fremhæver, at Danmark løbende har medvirket i internationale missioner, der har haft til formål at øge stabiliteten.

Hvor Claus Hjort fremhæver det som et problem, at Danmark ikke kan deltage i EU’s uddannelse af væbnede styrker i Mali, så ser Søren Espersen anderledes på den sag. Han fremhæver, at danske soldater alligevel er til stede i landet som led i FN’s fredsbevarende mission (Minusma).

»Vi er med alle de steder, hvor vi ønsker at være med«, siger han.

Danmark kan til enhver tid selv bestemme, hvorvidt vi vil deltage i en EU-mission eller ej. Så er der vel ikke noget problem i forhold til vores suverænitet?

»Det er sådan nogle ting, der bliver nævnt, så det lyder som sukker. Vi ved godt, hvordan det ender. Det ender i en central EU-militær kommando«.

Claus Hjort siger netop, at det ikke handler om en fælles EU-hær...

»Det siger de altid«.

Claus Hjort fik et chok, da Donald Trump stillede spørgsmål ved USA’s engagement i Nato. Set med hans øjne har det skabt en usikkerhed, der kræver, at EU står sammen på det militære område. Går du bare rundt med en stoisk ro i maven og tænker, at det skal nok gå det hele?

»Ja, det gør jeg«, siger Espersen, der finder det »alle tiders«, at Donald Trump med sin melding har fået flere lande til at yde mere til Nato-budgettet.

I modsætning til Claus Hjort ser han heller ikke Ruslands annektering af Krim-halvøen som et argument for mere militært samarbejde i EU. Begrundelsen lyder, at Nato er garant for sikkerheden i for eksempel de baltiske lande, hvor Danmark har sendt 200 mand afsted.

Kan DF gå med ja-hat?

I det hele taget giver Søren Espersen ikke meget for de mere EU-positive toner fra Venstre. Han er ikke sen til at minde om den fælles annonce, som Venstre indrykkede frem mod folketingsvalget i 2015.

Her forklarede de blå partier i fælles front, at selv om EU har fordele, så er der en række udfordringer - ikke mindst med at inddæmme danske velfærdsydelser.

»Venstre svajer som siv for vinden. Hvis de pønser på en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, så kan de bare komme an. De får bank igen«, siger Søren Espersen.

Nu anlægger Venstre en mere EU-positiv linje. Kan det blive en hæmsko for et fremtidigt regeringssamarbejde med Venstre?

»Nej«, siger Espersen, der påpeger, at DF siden 2001 har samarbejdet tæt med Venstre trods uenig om EU.

Ét er dog være støtteparti. Noget andet er at sidde med i en regering.

Det viste sig efter folketingsvalget i 2015, hvor DF-formand Kristian Thulesen Dahl forklarede, at hans parti ikke så sig i stand til at gå i regering, fordi de blandt andet var uenige med Venstre om, hvor meget man skulle udfordre EU's regler for grænsekontrol.

I 2000 havde Niels Helveg Petersen (R) det omvendte problem. Dengang trak sig som udenrigsminister med blandt andet den begrundelse, at han ikke helhjertet kunne forsvare de danske EU-forbehold, når hen rejste til Bruxelles. Det husker Søren Espersen udemærket.