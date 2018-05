EU-forbehold har overlevet i 25 år: Da Holger K. Nielsen reddede EU-politikken

Her støder EU bl.a. mod de danske forbehold

Retsforbeholdet. Vi har en særaftale i forhold til Europol, så dansk politi kan bede om søgninger. Ikke selv foretage dem.

Dublin-forordningen. EU’s regel om, at asylansøgere skal søge asyl i det første EU-land, de kommer til. Forordningen hænger i laser og skal laves om. Vi har en parallelaftale. Kommer der en ny Dublin-aftale, kan vi risikere at ryge ud og skulle forhandle en ny parallelaftale.

Euro’en. Landene i Eurozonen arbejder tættere og tættere sammen. Frankrigs Macron har planer om endnu tættere samarbejde, dog bremset af Tyskland. Danmark kæmper lige nu for at undgå, at de 19 lande i eurozonen lukker sig om sig selv.

Forsvarsforbeholdet. Under navnet Pesco har 25 EU-lande indledt et forsvarssamarbejde. Hvor landene byder ind på opgaver, selv betaler og uden at konkurrere med Nato. Her er vi ikke med, sammen med Malta og det betyder dels, at Danmark ikke kan deltage i militære operationer. Men også, at danske virksomheder ikke kan levere udstyr og isenkram til operationerne under Pesco.

