»Grotesk« og »uforståeligt«: Danmark modarbejder ambitiøst klimamål i EU

»Regeringen vil arbejde for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi«.

At de 50 procent er gået fra at være et minimumstal i 2016 til nu at blive kaldt en »smertegrænse« fik Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, til at kalde regeringens udmelding for en »kovending« og »politisk skizofreni«, mens EU-ordfører Holger K. Nielsen (SF) kaldte det »uforståeligt«.

Og Socialdemokratiets klima- og energiordfører sender efter mødet en stikpille til Venstre.

»Det er fint at farve sit logo grønt og sige, at nu blæser der nye vinde, og vi skal være førernation. Men ved den første konkrete test af, om der sættes handling bag ordene, falmer den grønne farve, og reaktionen er mere: 'Arh, så meget mente vi det heller ikke'«, siger Jens Joel.

Samme holdning har Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten:

Det er grotesk Søren Egge Rasmussen, energiordfører (EL)

»Det er alt for vattet et mandat, regeringen har ønsket. Det er skuffende at høre ministeren sidde og sige, at han godt vil være med til et VE-mål på 35 procent i 2030, men kun hvis Danmark ikke skal bidrage. Det er grotesk«, siger han.

Erhvervslivet krævede mere

Regeringen har heller ikke den store opbakning i erhvervslivet. I høringssvar har for eksempel Landbrug & Fødevarer, Dansk Byggeri og Dansk Energi talt for at øge andelen af grøn energi til i hvert fald 30 procent.

Derfor var Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi, skuffet over, at regeringen ikke valgte at være »ambitiøs«:

»Hvis vi skal bare komme i retning af noget, der er omkostningseffektivt i Europa, så er 27 procents mål langtfra nok. Vi havde gerne set en mere offensiv tilgang i forhandlingerne«, siger han.

Han medgiver, at man lige nu næppe kan vedtage et nyt mål på 35 procent. Der er simpelthen for mange EU-lande, der ikke er parat til at gå så langt. Men det betyder ikke, at man på forhånd skal give op.

Der er jo nogen, der skal trække læsset, for at man kan få tallet op Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi

»Det er ikke realistisk at nå 35 procent lige nu, men der er jo nogen, der skal trække læsset, for at man kan få tallet op«, siger vicedirektør Anders Stouge.

Greenpeace: »Absurd«

Endnu skarpere er Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver i Greenpeace: