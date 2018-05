DF vil have undersøgt chikane mod lærere

Hvor er problemet med, at lærere udsættes for vold, trusler og chikane, værst?

Det spørgsmål vil Dansk Folkeparti have svar på, efter at en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at hver femte lærer i undersøgelsen har været udsat for vold inden for det seneste år.

»Jeg har en formodning om, at det nok er værre i nogle kommuner og på nogle skoler. Især hvor mange mennesker fra Mellemøsten er koncentreret«, siger skoleordfører Alex Ahrendtsen (DF).

»Men jeg kan ikke se det i undersøgelsen. Jeg ved det ikke. Derfor bliver vi nødt til at få det afdækket - simpelthen at gå videnskabeligt til værks«.

Hvorfor tror du, at det særligt skulle være elever fra Mellemøsten, der udsætter lærere for chikane?

»Vi ved fra andre lande - blandt andet Tyskland og Frankrig - at der er kæmpe problemer med religiøs chikane og vold i bestemte kvarterer. Det giver sig også udslag på skolerne. Hvorfor skulle det ikke være sådan i Danmark?«

»Og så bor jeg jo selv i et område, hvor der en del af den slags, nemlig i Vollsmose«, siger Alex Ahrendtsen.