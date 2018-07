Ny podcast: Mette Frederiksens troværdighed kløver vælgerne i to S-formand Mette Frederiksen går til valg på at fortsætte en stram udlændingepolitik uden markante lempelser. Hun har foreløbig overbevist fire ud af ti vælgere, mens andre 40 procent ikke tror hun kan leve op til den garanti, viser ny måling.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har de seneste år drejet partiet mod højre på udlændingepolitikken. Højredrejningen kan lukke en alvorlig flanke til blå blok og gøre det lettere at vinde det kommende folketingsvalg.

Men Frederiksen er omringet af røde partier, som alle vil lempe udlændingepolitikken.

Det har fået S-formanden til at garantere, at hun ikke vil give efter for venstrefløjens krav om lempelser.

Nu viser en måling foretaget af Megafon, at fire ud af ti vælgere har tillid til, at hun kan leve op til den garanti. Andre fire ud af ti vælgere tror ikke på, at hun kan fastholde den nuværende udlændingepolitik uden lempelser, hvis hun vinder det kommende folketingsvalg.

Megafon Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter næste valg, tror du så, at hun kan fortsætte den nuværende udlændingepolitik uden nogen lempelser? Nej: 41 pct.

Ja: 42 pct.

Ved ikke: 17 pct.

Målingen er foretaget i forbindelse med Politikens nye sommer-podcast 'Nedtælling til valget'.

Her understreger Dan Jørgensen (S), at han »har bidt mærke i, at Enhedslisten også har sagt, at de vil have en anden udlændingepolitik, men de accepterer mandaternes logik - dvs. når der er et stort flertal hen over midten, som tæller Dansk Folkeparti og også Venstre, så står det ikke til at ændre«.

Om den konkrete måling, siger han i dag:

»Jeg har ingen holdning til, om det er mange eller få. Men vores mål er, at ingen vælgere på valgdagen er i tvivl om, at vi ikke rykker os på udlændingepolitikken. Det kommer ikke til at ske, og det vil vi kommunikere meget tydeligt frem mod valget, så ingen er i tvivl«, siger Dan Jørgensen.

Rød bloks vælgere også i tvivl

Også blandt rød bloks egne vælgere hersker der tvivl om Socialdemokratiets garanti om en fortsat stram udlændingepolitik. Flere end en ud af tre røde vælgere tror ikke, at S-formanden kan fastholde en fortsat stram udlændingepolitik uden lempelser.

I blå blok er flere i tvivl. Her svarer eksempelvis 54 pct. af Dansk Folkeparts vælgere nej til, at Mette Frederiksen kan levere en fortsat stram udlændingepolitik uden lempelser. Blandt Venstres vælgere er tallet 48 pct.

Ifølge valgforsker Martin Vinæs fra Aarhus Universitet bliver udlændingepolitik igen afgørende ved næste valg og derfor har S-formanden brug for at overbevise så mange vælgere som muligt end valgstederne åbner.

»Socialdemokratiet henter blandt andet vælgere fra DF og V, så derfor er det vigtigt, at så mange som muligt hos også dem har tillid til, at hun kan levere varen. På den anden side skal Mette Frederiksen ikke flytte mange vælgere fra DF og V og her findes der stadig knap mere end en tredjedel, der har tillid til hende«.

Blå blok har de seneste uger fremhævet, at de har indført flere end 80 stramninger siden de kom til magten. De tal vil vokse det kommende år og forventeligt være en bærende del af en kommende blå valgkampagne. For hvor mange af stramningerne, vil Mette Frederiksen blive tvunget til at annullere, vil blå partier spørge.

»Presset vil stige på Mette Frederiksen frem mod valget. Man vil se Radikale, Enhedslisten og Alternativet kræve lempelser i en valgkamp, som hun skal forholde sig til. Det betyder, at blå partier har lettere ved at så tvivl om hendes garanti«, siger Martin Vinæs.

Det kommende folketingsvalg skal afholdes senest i juni 2019.